Trường Đại học Jeonju Kijeon tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục tại Gia Lai

Theo đó, đoàn giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Jeonju Kijeon đã tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa với Phân hiệu trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và một số trường mầm non trên địa bàn phường Pleiku như: Trường mầm non Hoàng Mai; Trường mầm non Tuổi Thơ; Trường mầm non Hoa Hồng; Trường mầm non Mai Vàng.

Trường Đại học Jeonju Kijeon (Hàn Quốc) tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục ở một số đơn vị trường học tại Gia Lai. Ảnh: H.H

Tại những nơi thực nghiệm, sau khi nắm bắt khái quát về đặc điểm tình hình nhà trường, đoàn đã tiến hành các hoạt động giao lưu và hướng dẫn thực hành chuyên ngành như: hướng dẫn trẻ tô màu hoa văn trang trí; cách chăm sóc, vệ sinh răng miệng; các bước rửa tay đúng cách; cách xử lý khẩn cấp, phòng ngừa và xử lý tình huống nguy hiểm thông thường…

Mỗi hoạt động giáo dục kéo dài 45-60 phút. Trong quá trình triển khai, các thành viên trong đoàn cũng khéo léo lồng ghép những trò chơi nhỏ gắn với nội dung bài học khiến trẻ vô cùng thích thú và hào hứng tham gia.

Những trò chơi nhỏ gắn với nội dung bài học khiến trẻ thích thú. Ảnh: H.H

Hoạt động này nhằm giúp giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và giáo viên, học sinh các trường mầm non biết cách xử lý khẩn cấp, phòng ngừa và xử lý tình huống nguy hiểm thông thường; phòng ngừa bệnh răng miệng; đồng thời giáo dục mỹ thuật và tham gia một số hoạt động như: cải thiện cơ sở vật chất, môi trường các trường mầm non; triển lãm búp bê; giáo dục tiếng Hàn; giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.

Từ năm 2022 đến nay, Trường Đại học Jeonju Kijeon đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, khảo sát một số cơ sở giáo dục mầm non của tỉnh Gia Lai và triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho đồng bào DTTS thông qua nâng cao năng lực Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai”.

Dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 8-12-2023 thực hiện dựa trên sự hợp tác giữa Trường Đại học Jeonju Kijeon và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai với nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.

Hoạt động giáo dục mỹ thuật của trẻ Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: H.H



Bà Kim Ga Hyun-Giám đốc Trung tâm KOICA và Tình nguyện viên Quốc tế, Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non-Trường Đại học Jeonju Kijeon (Hàn Quốc) cho biết: “Trường Đại học Jeonju Kijeon đào tạo nhân lực chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như giáo dục mầm non, y tế, phúc lợi xã hội, công nghệ thông tin, nội dung hình ảnh, nấu ăn, làm bánh… dựa trên chương trình giáo dục thực tiễn. Thông qua hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng với việc liên kết toàn cầu, nhà trường đang đào tạo ra những nhân lực có năng lực làm việc thực tế. Từ tháng 1-2024, trường đang thực hiện chương trình giao lưu dành cho trẻ mầm non lần thứ ba tại tỉnh Gia Lai thông qua dự án KOICA”.

Từ năm 2022 đến nay, Trường Đại học Jeonju Kijeon tổ chức nhiều đoàn đến thăm, khảo sát một số cơ sở giáo dục mầm non của tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.H

Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của tỉnh; tạo điều kiện để nhiều giáo viên, sinh viên vùng DTTS tiếp cận các cơ hội giáo dục có chất lượng cao; có môi trường thực hành, chia sẻ nhằm nâng cao năng lực nhà giáo.