Gia Lai: 134 cán bộ quản lý trường mầm non tập huấn quan sát trẻ theo quá trình phát triển

Trong 2 ngày (từ 5 đến 6-6), các cán bộ quản lý trường mầm non sẽ được nghe báo cáo viên hướng dẫn về quan sát trẻ theo quá trình và khai vấn cho nhóm cốt cán.

Quan sát trẻ theo quá trình là phương pháp quan sát trong quá trình học tập và phát triển, nhằm hiểu rõ hơn về cảm xúc, hành vi và sự tham gia của trẻ. Kỹ thuật này bao gồm việc giáo viên quan sát, ghi lại và phân tích hành vi của trẻ. Sau đó điều chỉnh kế hoạch dạy học để phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Đối với nhóm cốt cán, việc áp dụng và chia sẻ kinh nghiệm quan sát trẻ theo quá trình sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy của giáo viên.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thanh Hải phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: T.D

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thanh Hải-cho rằng: Đây là một trong những hoạt động của Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” (Dự án TALK). Mục tiêu của dự án hướng đến nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cấp học mầm non trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện xây dựng môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số (DTTS) bảo đảm phù hợp với bối cảnh địa phương.

Đồng thời, giúp học viên tiếp cận những tiến bộ khoa học giáo dục mầm non của các nước trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng mục tiêu Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ GD-ĐT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cũng đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin để lớp tập huấn đạt kết quả cao. Sau lớp tập huấn, đội ngũ cốt cán sẽ tổ chức triển khai tại đơn vị trường học nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: T.D

Dự án được triển khai với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2023) triển khai thí điểm tại các trường mầm non của 2 huyện Chư Prông và Đak Đoa; giai đoạn 2 (năm 2024) tiếp tục triển khai tại các trường mầm non của hai huyện ở giai đoạn 1 và phát triển nhân rộng thêm các trường mầm non của 3 huyện vùng khó về GDMN gồm: Chư Pưh, Chư Sê và Chư Păh; giai đoạn 3 (từ tháng 1-2026 đến tháng 12-2026) sẽ nhân rộng Dự án ra các trường mầm non trong toàn tỉnh.

Gia Lai là một trong 3 địa phương trong cả nước được chọn triển khai Dự án TALK tại 5 huyện: Đak Đoa, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Chư Păh.