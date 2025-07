Nhiều thay đổi về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Theo đó, nhiều công việc trước đây thuộc thẩm quyền của phòng GD-ĐT được thay thế bằng UBND cấp xã thực hiện.

Cụ thể, từ ngày 1-7, thẩm quyền quản lý việc sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ và chịu trách nhiệm về việc cấp văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng GD-ĐT) do UBND cấp xã thực hiện.

Nhiều công việc trước đây thuộc thẩm quyền của phòng GD-ĐT được thay thế bằng UBND cấp xã thực hiện. Ảnh minh họa: M.T

Đối với văn bằng, chứng chỉ do phòng GD-ĐT cấp trước ngày 1-7-2025 thì việc cấp lại; cấp bản sao từ sổ gốc; chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ; thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ do Sở GD-ĐT thực hiện.

Ngoài ra, thẩm quyền cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với cấp THCS do Chủ tịch UBND cấp xã nơi đi thực hiện. Thẩm quyền tiếp nhận, giới thiệu về trường nơi cư trú, kiểm tra hồ sơ theo quy định do UBND cấp xã trường nơi đến thực hiện. Thẩm quyền xem xét, quyết định trường hợp ngoại lệ về thời gian chuyển trường đối với cấp THCS do Chủ tịch UBND cấp xã nơi đến thực hiện.

Các nội dung Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện gồm: thành lập trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS loại hình tư thục quy định tại Thông tư số 40/2021/TT- BGDĐT ngày 30-12-2021; công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường đối với trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS loại hình tư thục quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT.

Cùng với đó là công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS loại hình tư thục; thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS, quyết định công nhận tốt nghiệp, công bố danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh được công nhận tốt nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học). Ảnh minh họa: M.T

Ngoài ra, UBND cấp xã có thẩm quyền chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đánh giá học sinh THCS; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), số theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh; hướng dẫn sử dụng dạng hồ sơ điện tử; kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định đánh giá học sinh THCS; thực hiện quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên…

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc tổ chức dạy học và giáo dục học sinh khuyết tật (đối với cả loại hình công lập và tư thục); bố trí biên chế và kinh phí để tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, viên chức đối với vị trí việc làm khác, lao động hợp đồng, đầu tư cơ sở vật chất (đối với loại hình công lập) của trường có lớp giáo dục chuyên biệt còn lại quy định tại Điều 28 và Điều 29 Thông tư số 27/2024/TT-BGDĐT.

UBND cấp xã còn có thẩm quyền quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường…

Thêm vào đó là thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc tổ chức dạy học và giáo dục học sinh khuyết tật (đối với cả loại hình công lập và tư thục); bố trí biên chế và kinh phí để tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, viên chức đối với vị trí việc làm khác, lao động hợp đồng, đầu tư cơ sở vật chất (đối với loại hình công lập) của trường giáo dục chuyên biệt, trường có lớp giáo dục chuyên biệt cấp THPT hoặc có lớp giáo dục chuyên biệt học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT do UBND cấp tỉnh thực hiện.