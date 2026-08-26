Từ 8-10, chuyển trường, tuyển sinh có phải nộp học bạ giấy?

(GLO)- Từ ngày 8-10, học bạ số đáp ứng đầy đủ điều kiện có giá trị pháp lý như học bạ giấy. Khi làm thủ tục tuyển sinh, chuyển trường, cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 70/2026/TT-BGDĐT quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8-10-2026.

Học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa: AI

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là quy định rõ giá trị pháp lý và phạm vi sử dụng của học bạ số. Theo Điều 4 Thông tư số 70/2026/TT-BGDĐT, học bạ số có giá trị pháp lý khi được tạo lập, cập nhật, xác thực, ký số và phát hành đúng quy định. Học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu, có đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định thì có giá trị pháp lý như học bạ giấy.

Không phải nộp thêm học bạ giấy nếu đã có bản số hợp lệ

Điều 12 Thông tư số 70/2026/TT-BGDĐT quy định học bạ số được sử dụng để phục vụ tuyển sinh, chuyển trường, xác minh thông tin về học tập, xét hoàn thành chương trình, xét lên lớp; đồng thời được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động nghiệp vụ khác liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, khi học bạ số, bản điện tử học bạ số hoặc trích lục điện tử học bạ số đã đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan, tổ chức tiếp nhận không được yêu cầu nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa học bạ giấy bị xóa bỏ hoàn toàn. Trường hợp hệ thống của cơ quan tiếp nhận chưa đủ điều kiện kết nối trực tuyến, đơn vị tiếp nhận được sử dụng bản điện tử hoặc bản trích lục điện tử có xác thực.

Ngoài ra, học bạ số, bản điện tử và bản trích lục điện tử học bạ số có thể được chuyển đổi sang văn bản giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Người học hoặc người đại diện theo pháp luật có quyền yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện việc chuyển đổi này và không phải trả phí.

Học bạ giấy đã cấp trước ngày 8-10-2026 vẫn có giá trị

Một điểm phụ huynh, học sinh cần lưu ý là những học bạ giấy đã được lập trước thời điểm Thông tư số 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng.

Theo quy định chuyển tiếp, kể từ ngày 8-10-2026, các cơ sở giáo dục thực hiện tạo lập học bạ số đối với cả người học đang theo học và người học mới.

Việc khai thác học bạ số có thể được thực hiện thông qua hệ thống thông tin, phần mềm quản lý giáo dục; Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID và các nền tảng số khác khi đáp ứng điều kiện kết nối, xác thực và bảo đảm an toàn thông tin.

Theo quy định mới, mỗi người học có 1 học bạ số được quản lý thống nhất và gắn với quá trình học tập. Việc dữ liệu có thể được đồng bộ, chuyển tiếp giữa các cơ sở giáo dục khi học sinh chuyển trường cũng giúp giảm việc phụ huynh phải tự mang hồ sơ học tập bằng giấy từ trường cũ sang trường mới.