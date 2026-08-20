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Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027: Hiểu đúng về kế hoạch thí điểm

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NHÃ UYÊN (theo Bộ GD&ĐT, GD&TĐ, TNO)

(GLO)- Từ năm 2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến được thí điểm tại một số điểm thi đáp ứng đủ điều kiện, trong khi những nơi còn lại vẫn thi trên giấy. Bộ GD&ĐT khẳng định việc chuyển đổi sẽ thực hiện theo lộ trình, không chạy theo tiến độ.

Năm 2027 vẫn có thi trên giấy

Thông tin về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027 đang nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh. Tuy nhiên, đây không phải là kế hoạch chuyển toàn bộ kỳ thi trên cả nước sang máy tính ngay từ năm tới.

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Thí sinh Gia Lai tham dự kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Đ.T

Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Bộ đã xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và đang triển khai theo hướng thận trọng.

Theo lộ trình đề xuất, từ năm 2027, hình thức thi trên máy tính dự kiến chỉ triển khai tại một số điểm thi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Những điểm khác vẫn tổ chức thi trên giấy.

Sau mỗi giai đoạn, Bộ GD&ĐT sẽ đánh giá, hoàn thiện trước khi xem xét mở rộng. Quan điểm được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh là không chạy theo tiến độ khi chưa bảo đảm chất lượng, an toàn và công bằng cho thí sinh.

Thi máy tính và thi giấy dùng chung nội dung đề trắc nghiệm

Một vấn đề khác được nhiều phụ huynh quan tâm là liệu thí sinh thi trên máy tính và thi trên giấy có phải làm 2 loại đề khác nhau. Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, dự kiến từ năm 2027, thí sinh thi trên máy tính và thi trên giấy sử dụng chung nội dung đề thi đối với các môn trắc nghiệm, khác biệt chủ yếu nằm ở phương thức làm bài và ghi nhận kết quả.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, 2 hình thức phải bảo đảm tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả. Việc bố trí thí sinh thi theo hình thức nào cũng sẽ được quy định cụ thể, công khai trước kỳ thi và không tạo ra khác biệt về quyền lợi.

Trường hợp tổ chức nhiều ca thi trên máy tính, đề thi giữa các ca không nhất thiết giống hệt nhau nhưng phải tương đương về nội dung, độ khó và khả năng đo lường. Việc này phải dựa trên ngân hàng câu hỏi được chuẩn hóa, thử nghiệm thực tế và các phương pháp khoa học khảo thí.

Đề thi của từng ca dự kiến được lựa chọn từ ngân hàng câu hỏi đủ lớn, được mã hóa và chỉ chuyển đến điểm thi sát giờ thi qua kênh bảo mật.

Không phải thi trực tuyến qua Internet

Bộ GD&ĐT cũng làm rõ, thi trên máy tính không đồng nghĩa với thi trực tuyến qua Internet.

Theo phương án đang được nghiên cứu, hệ thống tại điểm thi vận hành trên mạng nội bộ; máy chủ tại điểm thi quản lý toàn bộ máy của thí sinh. Cách tổ chức này nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào đường truyền Internet và tăng khả năng kiểm soát an toàn, bảo mật.

Máy tính chỉ thay đổi phương tiện làm bài, còn mục tiêu của kỳ thi vẫn là đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Bộ GD&ĐT cũng dự kiến cung cấp phần mềm hoặc bài thi mẫu để học sinh làm quen với giao diện và cách thao tác trước khi tham dự kỳ thi chính thức.

Đã thử nghiệm với hơn 36.000 thí sinh

Việc chuẩn bị cho thi trên máy tính đã được triển khai trong nhiều năm. Theo Cục Quản lý chất lượng, cuối năm 2024 và nửa đầu năm 2025, Bộ GD&ĐT tổ chức thử nghiệm đề thi trên máy tính tại nhiều vùng, miền với hơn 12.000 học sinh.

Đến tháng 4 và 5-2026, việc thử nghiệm được mở rộng trên mạng LAN nội bộ tại 15 tỉnh, thành phố, 143 trường THPT, trường chuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên, với 36.178 thí sinh và khoảng 143.000 lượt thi.

Từ năm 2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến được thí điểm tại một số điểm thi đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

Từ năm 2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến được thí điểm tại một số điểm thi đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống vận hành ổn định và mô hình có khả năng triển khai trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho rằng, đây mới là kết quả ban đầu và cần tiếp tục đánh giá độ ổn định của hệ thống, tính tương đương giữa các đề thi, khả năng xử lý sự cố, mức độ thuận tiện với thí sinh cũng như yêu cầu an toàn, bảo mật.

Theo kế hoạch được Bộ GD&ĐT công bố, từ tháng 2 đến tháng 5-2027 sẽ tiếp tục thử nghiệm tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính và thử nghiệm trên diện rộng phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi. Đến tháng 6-2027 mới dự kiến tổ chức thi chính thức trên máy tính tại những điểm đáp ứng đủ điều kiện.

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