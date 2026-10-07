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Từ 15-11, phụ huynh không bắt buộc dùng ứng dụng, sổ liên lạc điện tử có thu phí

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NHÃ UYÊN (theo Dân trí, VBPL)

(GLO)- Theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, phụ huynh sẽ không bị bắt buộc sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để phối hợp với cơ sở giáo dục.

Cụ thể, khoản 3 Điều 12 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư quy định: “Không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để phối hợp với cơ sở giáo dục”.

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Phụ huynh có thể sử dụng ứng dụng, nền tảng số để trao đổi thông tin với nhà trường nhưng không bị bắt buộc dùng dịch vụ có thu phí. Ảnh minh họa: AI

Quy định này được đặt trong bối cảnh nhiều trường học đang tăng cường chuyển đổi số, sử dụng các ứng dụng để trao đổi thông tin với phụ huynh. Trước đó, thực tế tại một số nơi cho thấy, phụ huynh có thể phải trả phí sử dụng sổ liên lạc điện tử hoặc các nền tảng tương tự, với mức phí khác nhau tùy đơn vị cung cấp và cách thức triển khai.

Điểm đáng chú ý là quy định mới không cấm nhà trường sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc sổ liên lạc điện tử. Phụ huynh vẫn có thể lựa chọn sử dụng các hình thức này nếu phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức như: hội nghị cha mẹ học sinh, trao đổi trực tiếp giữa giáo viên và phụ huynh, sổ liên lạc, sổ liên lạc điện tử, cổng thông tin, ứng dụng, nền tảng số, tọa đàm, tư vấn, đối thoại và các hình thức phù hợp khác.

Tinh thần của quy định là trao quyền lựa chọn cho cha mẹ học sinh. Việc phối hợp với nhà trường phải phù hợp với nội dung cần trao đổi, điều kiện thực tế và khả năng tiếp cận của phụ huynh, thay vì mặc nhiên yêu cầu tất cả phải sử dụng 1 ứng dụng hoặc dịch vụ có tính phí.

Bên cạnh quyền của phụ huynh, Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT cũng đặt ra trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục trong việc thiết lập, công khai và duy trì kênh trao đổi, tiếp nhận thông tin với cha mẹ học sinh.

Các hoạt động phối hợp phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

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