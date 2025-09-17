Bộ đội Biên phòng Gia Lai gặp mặt, biểu dương 13 cán bộ, chiến sĩ tham gia A80

(GLO)- Ngày 17-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai gặp mặt, biểu dương cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai được Bộ Tư lệnh BĐBP giao nhiệm vụ tuyển chọn 11 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 2 nữ chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A80.

Quá trình luyện tập và tham gia nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, với quyết tâm cao trong luyện tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao quà động viên 13 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80. Ảnh: T.B

Ghi nhận những đóng góp trên, Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 6 đồng chí, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho 5 đồng chí, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 đồng chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thành Công-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Thành Công mong muốn các cán bộ, chiến sĩ sau khi thực hiện nhiệm vụ A80 trở về đơn vị sẽ tiếp tục phát huy khả năng, thế mạnh của mình; góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong huấn luyện và rèn luyện.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà động viên 13 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80; qua đó tiếp thêm động lực để họ không ngừng phấn đấu, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng Tổ quốc.