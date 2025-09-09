Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Năm 2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ lệnh công tác Quân sự-Quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng cùng các chỉ thị, kế hoạch, hội thi, hội thao của Bộ và Quân đoàn.

Thiếu tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.H

Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng tuyển chọn lực lượng, tổ chức luyện tập, rèn luyện vận động viên; chủ động bảo đảm đầy đủ cho lực lượng tham gia nhiệm vụ A80; xây dựng và tạo nguồn vận động viên tham gia các nội dung hội thi, hội thao.

Công tác quản lý chất lượng được thực hiện chặt chẽ, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, đặc thù từng nội dung, có sự kế thừa giữa các tuyến vận động viên và đội tuyển.

Trong quá trình luyện tập, chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát, bám nắm, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị đã tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ có năng lực, kinh nghiệm để bồi dưỡng, thi đấu cọ xát; đồng thời, bảo đảm đầy đủ vật chất, vũ khí trang bị, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường định lượng bữa ăn cho lực lượng tham gia nhiệm vụ A80, Quân khu 1 và các hội thi, hội thao.

Kết quả, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 cũng như các hội thi, hội thao đều bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ và khẳng định có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự vào cuộc của các cấp, các ngành; sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của các đồng chí trực tiếp tham gia; trách nhiệm của ban chỉ đạo, ban tổ chức, bộ phận giúp việc và bộ phận phục vụ, bảo đảm.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đoàn thời gian tới, Chính ủy Quân đoàn 34 đề nghị các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ; ý chí mạnh, trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: R'Piên

Đồng thời, phát huy tốt vai trò của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong cơ quan, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật-coi đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tổ chức và tham gia hội thi, hội thao ở các cấp và giữ vững sự ổn định của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, làm tốt công tác sơ tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; chấn chỉnh, nhắc nhở các biểu hiện tiêu cực, hạn chế, yếu kém; tạo động lực thi đua sôi nổi để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

“Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần có chính sách phù hợp cả về vật chất, tinh thần với các đồng chí tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao; các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ-xem đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; đề nghị khen thưởng, nâng lương, thăng quân hàm, điều động, bổ nhiệm... Từ đó, làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, tạo niềm tin và động lực phấn đấu cho bộ đội”-Chính ủy Quân đoàn 34 nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quân đoàn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: A.H

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hội thi, hội thao và phong trào thi đua, phục vụ Đại hội Đảng.