“Hào khí” A80: Niềm tự hào sức mạnh thế trận toàn dân

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, cả dân tộc Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập tự hào khi chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành đặc biệt mang tên nhiệm vụ A80. Không chỉ là một nghi thức trang trọng, đây còn là một sứ mệnh đặc biệt, với niềm tự hào về sức mạnh thế trận toàn dân.

Nhiệm vụ A80 là một cuộc tổng duyệt của ý chí, sự kỷ luật và lòng tự tôn dân tộc, được giao phó cho hàng vạn con người. Đó là sự hợp lực của các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ và các tầng lớp nhân dân, từ cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ… cho đến những em học sinh ưu tú. Ngoài ra còn có sự tham gia của các khối quân đội nước ngoài.

"Biển người" dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình vào sáng 2-9. Ảnh: Thanh Hải/VnExpress

A80 hội tụ đầy đủ các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển. Mỗi bước chân, mỗi động tác trên vùng đất, vùng trời, vùng biển đều chứa đựng một thông điệp và sức lan tỏa mạnh mẽ: Sức mạnh Việt Nam đến từ sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân và sức mạnh của toàn dân. Nó thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của một quốc gia độc lập, tự chủ, sẵn sàng bảo vệ những thành quả cách mạng đã được đổi bằng máu xương.

A80 không chỉ là một sự kiện trọng đại của nhân dân cả nước, mà đã trở thành biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và ý chí kiên cường của toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Chiến sĩ pháo binh trên xe tải kéo pháo diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng/VnExpress

Để có một A80 hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người đã miệt mài luyện tập ngày đêm. Nhiều hình ảnh cảm động đã được lan truyền, từ giọt mồ hôi thấm ướt trên thao trường nắng gió, đến những cái nắm tay truyền sức mạnh, những nụ cười tỏa nắng trong giờ giải lao…

Hình ảnh 79 khối diễu binh, diễu hành trong vòng tay nhân dân trên khắp nẻo đường của Quảng trường Ba Đình là hình ảnh đẹp nhất, minh chứng cho mối quan hệ "quân với dân như cá với nước". Chính những giá trị ấy đã tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo, đầy cảm xúc vào ngày 2-9, khi triệu triệu trái tim cùng hướng về Ba Đình lịch sử, cùng reo vang “Việt Nam! Hồ Chí Minh!”.

Đằng sau hào khí ngút trời của A80 là những con số ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực phi thường và công phu chuẩn bị của toàn quân, toàn dân. Hơn 20.500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành, đại diện cho sức mạnh và sự đoàn kết của cả dân tộc. Hàng trăm ngày đêm miệt mài luyện tập, rèn luyện trên thao trường, bất kể nắng mưa.

Cùng với hàng nghìn quân nhân, nhiều khí tài hiện đại diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress

Cùng với đó là hơn 900 phương tiện khí tài quân sự và xe nghi thức, bao gồm những vũ khí hiện đại nhất, cho thấy sự phát triển vượt bậc của nền quốc phòng Việt Nam.

Hàng chục vạn người dân khắp cả nước đã trực tiếp đến Quảng trường Ba Đình để cổ vũ, tạo nên một không khí rộn ràng, hào hùng, tràn đầy tình yêu nước, tự hào dân tộc và đặc biệt nồng ấm tình quân-dân.

Hơn 25.000 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cả trong và ngoài nước đưa tin về sự kiện. Gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu lượt thích, 2 triệu lượt chia sẻ và 1 tỷ view.

Những con số ấn tượng ấy là minh chứng cho một ý chí sắt đá, một quyết tâm cao độ để mang đến một A80 hoàn hảo nhất, xứng đáng với tầm vóc lịch sử của dân tộc và một niềm tự hào Việt Nam bất diệt. Như Đại tướng Phan Văn Giang đã khẳng định: “Đây thực sự là minh chứng sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên...”.

Đoàn nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc vẫy tay chào người dân hai bên phố Tràng Tiền. Ảnh: Quỳnh Trần/VnEpress

Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế; đồng thời, mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

A80 không chỉ là một sự kiện của hiện tại, mà còn là sự tiếp nối của một bài học lịch sử vô giá: Bài học về thế trận toàn dân. Từ thuở dựng nước, ông cha ta đã biết dựa vào sức mạnh quần chúng để giữ gìn bờ cõi. Dù trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập của nhân dân vẫn không hề bị dập tắt, minh chứng qua các cuộc khởi nghĩa oanh liệt.

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sức mạnh ấy được hun đúc, tổ chức thành một khối thống nhất, tạo nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, lật đổ ách thống trị của thực dân, phát xít.

Các đoàn diễu binh qua lễ đài trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đ.X/Thanhtra

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, chính thế trận toàn dân đã trở thành "lá chắn thép", biến mỗi làng xã thành một pháo đài, mỗi người dân thành một chiến sĩ, giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách tưởng chừng không thể để giành thắng lợi vẻ vang.

Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình và đang phát triển, bài học này vẫn vẹn nguyên giá trị. Thế trận toàn dân được tiếp tục xây dựng và củng cố trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Lòng yêu nước, sự đồng lòng của nhân dân đã trở thành động lực để Việt Nam đạt được những thành tựu vượt bậc, vươn tầm ra thế giới.

A80 chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sức mạnh của dân tộc vẫn luôn nằm ở khối đại đoàn kết, ở sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân.

Nhiệm vụ A80 đã được toàn quân, toàn dân ta hoàn thành xuất sắc, trở thành dấu ấn lịch sử của chặng đường 80 năm xây dựng đất nước. Chúng ta không chỉ thấy lịch sử về quá khứ hào hùng của dân tộc được tái hiện, mà còn thấy được một tương lai tươi sáng đang rộng mở trong kỷ nguyên vươn mình.

Hào khí A80 sẽ tiếp tục bùng cháy, thôi thúc thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những hình ảnh diễu binh, diễu hành đầy oai dũng, niềm tin vào một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc càng được củng cố.

A80 không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới-nơi mỗi người dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang, xứng đáng với truyền thống của một dân tộc anh hùng.