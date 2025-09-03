Danh mục
Cảnh sát Giao thông Gia Lai được khen về thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ A80

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 2-9, Giám đốc Công an TP. Hà Nội và Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ A80, trong đó có CSGT Công an tỉnh Gia Lai.

Được biết, để thực hiện dẫn đoàn và bảo đảm an toàn giao thông cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80), Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã cử tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Công an TP. Hà Nội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hỗ trợ 1 ô tô chuyên dụng phục vụ cho A80.

Qua đó, góp phần vào sự thành công, an toàn của lễ diễu binh, diễu hành; đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CSGT.

cuc-truong-cuc-csgt-da-tang-giay-khen-cho-15-can-bo-chien-si-cua-phong-csgt-cong-an-tinh-gia-lai-anh-tuan-anh.jpg
Cục trưởng Cục CSGT tặng giấy khen cho 15 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai). Ảnh: Tuấn Anh

Sau khi lễ diễu binh, diễu hành kết thúc, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã tặng giấy khen cho 34 tập thể là Phòng CSGT của Công an các tỉnh tham gia nhiệm vụ A80, trong đó có Công an tỉnh Gia Lai.

luc-luong-csgt-toan-quoc-duoc-bieu-duong-do-co-thanh-tich-dot-xuat-trong-dai-le-a80-anh-tuan-anh.jpg
Lực lượng CSGT toàn quốc được biểu dương vì có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ A80. ﻿Ảnh: Tuấn Anh

Cũng trong đợt này, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình-Cục trưởng Cục CSGT đã tặng giấy khen cho 15 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) vì đã có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

