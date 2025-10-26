Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình

(GLO)- Không chỉ khéo léo giữ gìn mái ấm, nhiều phụ nữ Gia Lai hôm nay đã mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, từ những mô hình nhỏ đã tạo nên việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và cộng đồng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo, họ trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng kinh tế địa phương.

Từ xưởng may nhỏ đến hợp tác xã

Giữa đời thường giản dị, chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1960, phường An Phú) đã viết nên một câu chuyện đẹp về nghị lực. Vốn là giáo viên về hưu, nhận thấy nhiều phụ nữ vùng ven phường An Phú có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng thiếu nghề nghiệp ổn định, chị mở một xưởng may nhỏ, vừa dạy nghề, vừa tạo thêm thu nhập.

Xưởng may thuộc Hợp tác xã may gia công An Phú (phường An Phú) của chị Nguyễn Thị Thuận. Ảnh: NVCC

Sau một thời gian, số lượng chị em đến học nghề ngày càng nhiều. Nhận thấy tiềm năng, năm 2017, chị Thuận quyết định thành lập HTX may gia công An Phú. Từ vài máy may ban đầu, đến nay, xưởng đã có 38 công nhân, thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Chị Thuận chia sẻ: "Với tôi, niềm vui không chỉ là nguồn thu nhập ổn định mỗi năm, mà còn là hạnh phúc khi tự bản thân phát triển kinh tế và nhìn thấy chị em phụ nữ tự tin hơn, chủ động trong việc tạo ra thu nhập, đời sống gia đình khá lên".

Giữ nghề truyền thống bền vững

Nếu như mô hình may mặc của chị Thuận khẳng định sự nhanh nhạy, thì ở xã Đề Gi, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1981) lại chọn hướng đi gìn giữ nghề truyền thống. 5 năm qua, cơ sở đan mây tại nhà chị đã trở thành điểm đến quen thuộc của 10-15 lao động nữ. Chị Liên chia sẻ: Công việc đan mây không quá nặng nhọc, không cần vốn nhiều, chị em có thể làm tại nhà, lại mang về thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng/tháng nếu làm nhiều sản phẩm. Với chị em nông thôn, đây thực sự là khoản thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

Nhân công làm việc tại cơ sở đan mây của chị Huỳnh Thị Vui (phường Hoài Nhơn). Ảnh: NVCC

Tương tự, chị Huỳnh Thị Vui (SN 1982, phường Hoài Nhơn) cũng gắn bó với nghề đan mây, nhưng ở quy mô lớn hơn. Chỉ sau hơn 1 năm thành lập, cơ sở của chị đã thu hút khoảng 60 lao động, trong đó có 30 người làm việc trực tiếp tại xưởng. Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, chị Vui còn là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố Ngọc Sơn Nam, luôn năng nổ trong công tác địa phương.

“Bên cạnh nghề đan mây, tôi còn chăn nuôi heo, trồng trọt, đa dạng nguồn thu nhập để kinh tế gia đình thêm bền vững. Với tôi, nghề nghiệp không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là cách để gắn kết cộng đồng, nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế địa phương”-chị Vui tâm sự.

Gìn giữ hương vị quê hương

Ở một hướng đi khác, chị Đỗ Thị Mai Đông (SN 1977, phường Quy Nhơn) chọn phát triển kinh tế từ kinh doanh ẩm thực. Chị Đông cho biết: "Xuất phát từ niềm tự hào với món gỏi cá xứ Nẫu, tôi mạnh dạn mở cơ sở kinh doanh năm 2023, vừa phục vụ khách địa phương, vừa giới thiệu đặc sản quê hương đến du khách gần xa".

Chị Đỗ Thị Mai Đông (giữa) phát triển kinh doanh dịch vụ ẩm thực, quảng bá đặc sản đến du khách gần xa. Ảnh: Hồ Điểm

Nhờ hương vị dân dã nhưng độc đáo, quán gỏi cá của chị nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều người biết tới. Không dừng ở đó, chị còn mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm đặc sản khô, phục vụ nhu cầu mua quà của du khách. Nhờ vậy, nhiều lao động tại địa phương có thêm việc làm từ nấu bếp, phục vụ bàn đến bán hàng.

Điều đáng trân trọng ở chị Đông không chỉ là khát vọng làm giàu chính đáng, mà còn là tâm huyết gìn giữ nét văn hóa ẩm thực quê hương. Mỗi món ăn, mỗi sản phẩm đặc sản đến tay du khách đều là câu chuyện về đất và người nơi đây, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện.

Bằng sự kiên trì và sáng tạo, phụ nữ Gia Lai đã khẳng định rằng họ không chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là chủ thể năng động trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng. Từ những xưởng may, cơ sở đan mây đến quán gỏi cá xứ Nẫu, tất cả đều thể hiện tinh thần tự tin, biết làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.