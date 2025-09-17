Học sinh an toàn, phụ huynh yên tâm

(GLO)- Dịp đầu năm học 2025 - 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh quanh các trường học. Qua đó, góp phần để học sinh an toàn hơn, phụ huynh yên tâm hơn.

Hoạt động này tập trung ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng và các mặt hàng cấm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Chủ động phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền

Trước thềm năm học mới, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quà vặt và thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tăng giá bất hợp lý.

Nhằm chủ động phòng ngừa, từ ngày 14-8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã chỉ đạo 12 đội QLTT đồng loạt kiểm tra các cửa hàng bán sách giáo khoa, thiết bị trường học. Đến ngày 3-9, lực lượng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh gần trường học, đặc biệt là hàng rong, quán nước, cửa hàng tạp hóa quanh cổng trường.

Lực lượng QLTT phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền tại Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định. Ảnh: Công Hiếu

Bà Trần Thị Mỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt (phường Quy Nhơn) cho biết: “Trong tiết hoạt động trải nghiệm đầu tuần, giáo viên Tổng phụ trách Đội thường xuyên nhắc nhở học sinh không ăn quà vặt trước cổng trường, không mua hàng rong trong giờ ra chơi hoặc sau giờ tan học.

Ban Giám hiệu cũng phối hợp với phụ huynh tổ chức khu vực đón con, hạn chế tình trạng mua hàng rong. Đồng thời, nhà trường liên tục làm việc với Công an phường để hỗ trợ tuyên truyền và đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Tại bậc học cao hơn, tình trạng học sinh bị lôi kéo sử dụng các sản phẩm độc hại như thuốc lá điện tử, đồ uống pha chế không an toàn càng cần được quan tâm.

Ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) chia sẻ: “Hàng quán buôn bán không cố định quanh cổng trường khó kiểm soát, nhiều phụ huynh vì tiện lợi vẫn cho con ăn sáng ở đó. Nhà trường phối hợp với Công an phường và QLTT thường xuyên tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn hàng cấm, bảo vệ sức khỏe và hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh cho học sinh.

Cùng nhà trường, nhiều phụ huynh chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền, giúp con em nhận thức tác hại của hàng rong kém chất lượng, đồ uống không rõ nguồn gốc, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng an toàn. Đặc biệt, các mặt hàng như thuốc lá điện tử bị cấm kinh doanh và lưu hành.

Ra quân đồng bộ, xử lý nghiêm vi phạm

Ông Đinh Văn Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh - cho biết: “Trong đợt cao điểm này, 12 đội QLTT trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Chúng tôi tập trung vào các mặt hàng nước giải khát có màu, bánh kẹo không rõ nguồn gốc, các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Một số cơ sở vi phạm đã được yêu cầu ký cam kết và tiêu hủy sản phẩm ngay tại chỗ.

Sau đợt kiểm tra, Chi cục tiếp tục triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó có việc phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và CA xã, phường để lồng ghép nội dung cảnh báo vào 15 - 20 phút sinh hoạt đầu giờ chào cờ. Ngoài ra, Chi cục cũng đang xây dựng dự thảo tờ rơi về tác hại của thuốc lá điện tử để phát hành đồng loạt trên toàn tỉnh”.

Lực lượng QLTT tuyên truyền tại 1 cơ sở kinh doanh ở khu vực Trường THCS Quang Trung (xã Đức Cơ). Ảnh: ĐVCC

Hiện nay những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe học sinh như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không còn xuất hiện công khai quanh khu vực cổng trường.

Sau đợt ra quân này, các đội QLTT cần tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng kiểm tra mang tính hình thức.

Thời gian tới, Chi cục sẽ triển khai thêm các đợt tuyên truyền, ký cam kết đối với cơ sở kinh doanh gần trường học để nâng cao nhận thức, khuyến khích tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai.

Hoạt động giám sát, kiểm tra quanh trường học không chỉ là biện pháp dịp khai giảng mà cần trở thành hoạt động thường xuyên, phối hợp liên ngành giữa QLTT, Công an, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương. Khi môi trường học đường được bảo vệ, học sinh học tập, rèn luyện trong môi trường trong lành, phụ huynh thêm yên tâm.