Tham ô gần 200 tỉ đồng: Cựu thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng nhận án tử hình

(GLO)- Công an huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ Đào Duy Tùng (SN 2000, ở thôn Phú Hòa, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.