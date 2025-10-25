Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

Loài hoa dây leo có màu đỏ rực ôm lấy những tán thông cổ thụ. Ảnh: Bi Ly

Loài hoa dây leo mọc hoang giữa rừng, cứ bám vào những ngọn cây cao vươn mình đón nắng. Từng chùm hoa nở xòe rực rỡ như những cánh phượng giữa lưng núi. Nhìn từ phía cánh đồng Ngô Sơn, màu đỏ như điểm tô cho sườn núi báo hiệu mùa hoa rừng đã về.

Hoa có màu sắc và hình dáng giống hoa phượng nhưng là thân dây leo. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những dây hoa bò lan khắp rừng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Loài hoa dây leo có màu sắc, hình dáng giống như hoa phượng nở bạt ngàn trên núi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Núi Ngô Sơn còn được gọi là Đồi Gió - từng là căn cứ quân sự trong kháng chiến. Từ đỉnh núi nhìn xuống, cánh đồng lúa Ngô Sơn như một bức tranh mùa thu vàng, phía đối diện là dãy Chư Nâm sừng sững được ví như “nóc nhà phía Tây” của cao nguyên Pleiku.

Giữa lưng chừng núi có một hồ nước nhỏ, đây cũng là nơi hoa nở rộ nhất, in bóng xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.

Hồ nước nhỏ trên lưng chừng núi nhuộm sắc đỏ của loài hoa rừng. Ảnh: Bi Ly

Ảnh: Bi Ly

Hoa nhuộm lưng núi. Ảnh: Bi Ly

Hoa bám vào những ngọn cây cao, vươn lên đón nắng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ núi Ngô Sơn thu vào tầm mắt là hình ảnh đồng lúa, dãy Chư Nâm hùng vĩ và núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Bi Ly

Ông Huỳnh Tấn Đường, người dân sinh sống dưới chân núi từ năm 1968, kể rằng: Vùng đất này từng là rừng nguyên sinh, sau nhiều thập niên được phủ xanh bằng rừng thông, trở thành cung đường du lịch phía Tây Pleiku, thu hút du khách mỗi độ hoa rừng vào mùa.