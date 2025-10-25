Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Loài hoa dây leo mọc hoang giữa rừng, cứ bám vào những ngọn cây cao vươn mình đón nắng. Từng chùm hoa nở xòe rực rỡ như những cánh phượng giữa lưng núi. Nhìn từ phía cánh đồng Ngô Sơn, màu đỏ như điểm tô cho sườn núi báo hiệu mùa hoa rừng đã về.
Núi Ngô Sơn còn được gọi là Đồi Gió - từng là căn cứ quân sự trong kháng chiến. Từ đỉnh núi nhìn xuống, cánh đồng lúa Ngô Sơn như một bức tranh mùa thu vàng, phía đối diện là dãy Chư Nâm sừng sững được ví như “nóc nhà phía Tây” của cao nguyên Pleiku.
Giữa lưng chừng núi có một hồ nước nhỏ, đây cũng là nơi hoa nở rộ nhất, in bóng xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.
Ông Huỳnh Tấn Đường, người dân sinh sống dưới chân núi từ năm 1968, kể rằng: Vùng đất này từng là rừng nguyên sinh, sau nhiều thập niên được phủ xanh bằng rừng thông, trở thành cung đường du lịch phía Tây Pleiku, thu hút du khách mỗi độ hoa rừng vào mùa.