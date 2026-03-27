CDC Gia Lai giám sát, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản 7 xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC Gia Lai) triển khai giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho 7 xã phía Tây tỉnh có tỷ lệ phụ nữ đẻ tại nhà cao.

Theo đó, CDC Gia Lai thành lập 2 đoàn công tác, triển khai giám sát và hỗ trợ chuyên môn tại 7 xã gồm: Ia Khươl, Ia Tôr, Đak Sơmei, Lơ Pang, Chơ Long, Hra và Sơ Ró.

Đoàn giám sát thăm hỏi một hộ gia đình sinh con tại nhà ở xã Ia Khươl. Ảnh: Như Nguyện

Mục tiêu chung của đợt giám sát là góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc SKSS giảm tình trạng sinh con tại nhà và cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn.

Trong đó, mục tiêu cụ thể: Giám sát các hoạt động thường quy tại cơ sở, việc triển khai các giải pháp nhằm giảm tình trạng sinh con tại nhà theo các công văn chỉ đạo của Sở Y tế gồm công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ chuyên môn của trung tâm y tế cho các trạm y tế xã trong triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc SKSS; đánh giá công tác quản lý thai của trạm y tế xã; công tác phối hợp giữa trạm y tế với UBND xã, phòng Văn hóa - Xã hội và các ban ngành, đoàn thể khác trong công tác chăm sóc SKSS đặc biệt là tình trạng sinh con tại nhà.

Ngoài ra, đoàn sẽ kiểm tra, giám sát các dịch vụ CSSKSS/kế hoạch hóa gia đình, cùng các điều kiện về thiết bị, thuốc, vật tư cần thiết tại các trạm y tế để thực hiện công tác chăm sóc SKSS.

Qua giám sát, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo thực trạng công tác CSSKSS, sinh con tại nhà tại các xã khu vực phía Tây tỉnh và từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CSSKSS và giảm thiểu sinh con tại nhà nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 2.075 trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm 5% trên tổng số 41.157 phụ nữ đẻ; tỷ lệ này tại khu vực phía Tây tỉnh là 9,52%. Đáng lưu ý, có 80,2% trường hợp sinh con tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ, chủ yếu xảy ra tại một số xã như Đaksơmei, H’Ra, Al Bá, Lơ Pang.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều người dân tộc thiểu số còn hạn chế về kiến thức chăm sóc SKSS, điều kiện kinh tế khó khăn và hệ thống giao thông chưa thuận lợi.