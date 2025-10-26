Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

HUỲNH VỸ
(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tận dụng lợi thế sân nhà, Quy Nhơn United nhanh chóng nắm quyền chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Sức ép liên tục của các học trò HLV Trịnh Duy Quang khiến hàng thủ của Thanh niên TP Hồ Chí Minh thường xuyên rơi vào thế bị động.

vong-5-hang-nhat-quoc-gia-1.jpg
Pha tranh chấp quyết liệt giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) với CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Bước ngoặt đến ở phút 31, khi Lê Thanh Phong bình tĩnh đánh bại thủ môn đội khách trên chấm 11 m, phá vỡ thế cân bằng cho Quy Nhơn United. Có được bàn dẫn, đội chủ nhà càng chơi hứng khởi hơn. Chỉ ít phút sau, Đinh Thành Luân tận dụng tốt tình huống, dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Ở những phút cuối hiệp 1, Võ Trần Minh Vũ đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau một pha dứt điểm cận thành cho đội khách. Tuy nhiên, Thaileon cũng nhanh chóng lập công, nâng tỷ số lên 3-1, tái lập thế trận áp đảo cho Quy Nhơn United trước giờ nghỉ.

Bước vào hiệp 2, khi đội khách điều chỉnh lối chơi, nhiều pha tấn công của đội chủ nhà bắt đầu bị bắt bài, khiến nhịp lên bóng có phần chậm lại. Phút 82, từ một tình huống thiếu tập trung của hàng thủ Quy Nhơn United, đội khách đã tận dụng cơ hội ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

vong-5-hang-nhat-quoc-gia-2.jpg
Quy Nhơn United (áo đỏ) nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước đến cuối trận. Ảnh: ĐVCC

Ở phút bù giờ cuối cùng, ngoại binh Thaileon một lần nữa có pha dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng đất Võ, khép lại một trận đấu giàu cảm xúc trên sân Quy Nhơn.

Như vậy, sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh trên sân nhà, Quy Nhơn United đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Ở diễn biến khác trong tối cùng ngày, CLB Xuân Thiện Phú Thọ giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước CLB Đại học Văn Hiến với trọn vẹn 3 điểm khi rời sân Thống Nhất; cú đúp của Duy Anh giúp CLB Khatoco Khánh Hòa thắng CLB Trẻ PVF-Công an Nhân dân, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 5 với 12 điểm.

null