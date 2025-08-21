Danh mục
Võ đường Đỗ Trường Cửu giành nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai

MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 20-8, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bế mạc Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2025.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 213 vận động viên đến từ 47 võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

bdfab7e60555f669d8d6bac496ea5b01-8737.jpg
Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, đầy kịch tính. Ảnh: M.N

Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung Lowkick gồm 25 hạng cân (13 hạng cân nam từ 45-69 kg; 12 hạng cân nữ từ 42-60 kg) cho 2 nhóm lứa tuổi: từ 13 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi. Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 25 bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở các hạng cân nam, nữ.

e8a37b29a64bb5ba02f7dfef574a686f.jpg
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các võ đường có thành tích xuất sắc tại giải. Ảnh: M.N

Đồng thời, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn và cúp vô địch cho võ đường Đỗ Trường Cửu (thành tích: 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng); giải nhì toàn đoàn thuộc về võ đường Phan Thọ (thành tích: 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc); giải ba toàn đoàn được trao cho võ đường Trung Trụ (thành tích: 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng).

eb0cae92a8b89e386e478ad02db45eda.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Bùi Trung Hiếu trao huy chương cho các vận động viên nữ có thành tích xuất sắc ở hạng cân 42 kg. Ảnh: M.N

Giải vô địch trẻ Kickboxing là dịp để các vận động viên được thi đấu, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm; góp phần phát triển phong trào tập luyện môn Kickboxing tại địa phương. Qua đó, tìm kiếm, tuyển chọn lực lượng vận động viên có chuyên môn tốt để chuẩn bị tham gia thi đấu ở các giải quốc gia trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

