Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai

(GLO)- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là "cái nôi" thể thao phong trào của tỉnh. Vừa qua, ngôi trường này tiếp tục tạo tiếng vang khi góp công lớn vào thành tích nhì toàn đoàn của Gia Lai tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIV (khu vực II).

Tại Hội thi vừa diễn ra ở Đồng Nai từ ngày 15 đến 24-11, đoàn Gia Lai đã xuất sắc giành 16 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Qua đó đã giành vị trí thứ 2 toàn đoàn trên tổng số 8 tỉnh, thành tham gia; chỉ xếp sau đơn vị rất mạnh về các môn DTTS là Đắk Lắk.

Trong số 16 huy chương vàng giành được, các vận động viên đến từ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đến 9 huy chương.

Các VĐV bắn nỏ của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã giành được 5 huy chương vàng ở Hội thi. Ảnh: Trường Phong

Theo ông Nguyễn Trường Phong-Tổ trưởng Tổ Thể dục-Giáo dục quốc phòng của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, năm 2023, khi Hội thi diễn ra ngay tại Gia Lai, đội chủ nhà không đạt được thành tích tốt ở một số môn như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ…

“Gia Lai không thiếu VĐV tài năng ở các môn thể thao này, nên khi nhìn tỉnh nhà tụt hậu so với các địa phương khác, chúng tôi quyết tâm phải gầy dựng lại. Chúng tôi đã bàn bạc với Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường để xây dựng các đội tuyển của từng môn, đào tạo bài bản, giúp các em có thời gian, cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu”-ông Phong kể.

Đầu năm học 2023-2024, các giáo viên Thể dục của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tập trung tuyển chọn các VĐV có tố chất, năng khiếu ở các môn thể thao DTTS để đào tạo chuyên sâu hơn. Qua các năm, nhà trường luôn có sự sàng lọc, thay thế để có được tập thể ổn định với những cá nhân xuất sắc.

Ông Phong chia sẻ: “Nhà trường cũng đã đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất cho các môn thể thao DTTS như trang bị sàn, đai, giáp, giày chuyên dụng, nỏ, ná, tên… Các huấn luyện viên của trường cũng phối hợp chặt chẽ với những người có chuyên môn của tỉnh để nghiên cứu, cải tiến các trang thiết bị.

Đặc biệt, ở môn bắn nỏ, để đạt được thành tích cao, ổn định, chúng tôi phải học hỏi các địa phương miền núi phía Bắc-nơi luôn có thành tích rất tốt ở các Hội thi toàn quốc”.

Sau khi đã có đội ngũ ổn định, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thường xuyên cho các em thi đấu, cọ xát ở các giải đấu trong tỉnh, từ đó "thống trị" ở các môn thể thao DTTS.

Với sự vượt trội so với mặt bằng chung toàn tỉnh, các VĐV kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ của nhà trường đã được đại diện cho Gia Lai thi đấu ở nhiều giải đấu cấp quốc gia. Chỉ là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, song họ đã nhiều lần mang huy chương về cho thể thao Gia Lai ở các giải vô địch, giải vô địch trẻ hay giải cúp quốc gia ở các môn thể thao trên trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Tại Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc năm nay, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đóng góp 38 VĐV trong tổng số 95 VĐV của đoàn Gia Lai. Nhờ có nhiều cơ hội cọ xát, nhiều VĐV trẻ của trường nhanh chóng trưởng thành và trở thành hạt nhân của thể thao DTTS tỉnh. Em Lý Hà Lan (học sinh lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) là một trong số đó, khi giành 2 huy chương vàng ở môn đẩy gậy và kéo co tại Hội thi.

“Em mới vào trường từ tháng 8 năm nay, rất thích các hoạt động thể thao. Khi vào đội kéo co, đẩy gậy của Trường, em được tập luyện với các anh chị và tham gia 2 giải đấu quốc gia trước khi thi đấu ở Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc. Được thi đấu và cống hiến cho tỉnh, em cảm thấy rất tự hào và có động lực hơn trong học tập”-Lan chia sẻ.

Đội kéo co của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở Hội thi năm nay. Ảnh: Trường Phong

Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Các giáo viên của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh rất tâm huyết với phong trào thể thao, nhất là ở các môn thể thao truyền thống.

Sở luôn hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với nhà trường để các em có được thành tích tốt nhất. Các VĐV vẫn còn rất trẻ, hy vọng họ vẫn sẽ là nòng cốt cho đội tuyển thể thao DTTS tỉnh nhà tại các giải đấu quốc gia trong thời gian tới”.