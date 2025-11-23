Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam

NGỌC LUẬN
(GLO)- Chiều 23-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến kiểm tra tình hình sạt lở và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ tại phường Quy Nhơn Nam.

Tại phường Quy Nhơn Nam, đợt mưa lũ lớn kéo dài vừa qua đã làm xuất hiện 9 điểm sạt lở tại các khu vực gồm: tổ 8 (khu phố 8), tổ 1A, 1B (khu phố 12), tổ 7C (khu phố 26), tổ 20B (khu phố 27), tổ 49 (khu phố 30), tổ 50 (khu phố 31), tổ 61 (khu phố 32), tổ 17B (khu phố 23).

Một số vị trí sạt lở gần với khu dân cư, khu chung cư cao tầng, nhà ở xã hội. Trên tuyến quốc lộ 1D hiện có 4 điểm sạt lở, nước chảy xiết gây mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân sạt lở do tác động của dòng chảy trong và sau lũ, kết hợp nền đất yếu sau mưa gây ra sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước đó, phường Quy Nhơn Nam đã sơ tán tất cả các hộ nằm trong vùng sạt lở núi đến nơi an toàn. Hiện các điểm sạt lở đều được chính quyền địa phương giăng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý: Hiện nay, thời tiết vẫn còn có mưa to và phức tạp, khó lường nên nguy sạt lở vẫn tiềm ẩn. Vì vậy, địa phương cần nêu cao cảnh giác, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; rà soát, xác định ranh giới khu vực sạt lở để treo bảng cảnh báo nguy cơ sạt lở, có phương án kịp thời thông tin cho người dân nếu xảy ra sự cố.

Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với phường lên phương án khắc phục sớm tình hình sạt lở để ổn định đời sống cho người dân.

z7254608896935-6b7b5a6f2022e15bccbaa015dd2fa45d.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa phải) trao quà hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đã đến thăm và trao quà hỗ trợ của Agribank-Chi nhánh Bình Định cho người dân phường Quy Nhơn Nam và phường Quy Nhơn Bắc. Mỗi phường được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng.

z7254609765349-2e87cfb8bead172d874e3731c6897ca8.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 từ trái sang) trao quà hỗ trợ cho người dân phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Dũng Nhân

Được biết, Agribank-Chi nhánh Bình Định đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng cho người dân các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ.

