Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phường Quy Nhơn Nam kịp thời sơ tán 42 hộ nằm trong vùng sạt lở núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ông Đặng Mạnh Cường-Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Do mưa lớn, trên địa bàn phường xảy ra tình trạng sạt lở núi. Đêm 18-11, phường đã nhanh chóng sơ tán 42 hộ với 148 nhân khẩu đến nơi an toàn.

dat-da-tren-nui-sat-lo-xuong-nha-dan.jpg
Trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam đã xuất hiện tình trạng sạt lở núi. Ảnh: H.P

Theo đó, trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam xuất hiện 9 điểm sạt lở ở các khu vực gồm: tổ 8 (khu phố 8), tổ 1A, 1B (khu phố 12), tổ 7C (khu phố 26), tổ 20B (khu phố 27), tổ 49 (khu phố 30), tổ 50 (khu phố 31), tổ 61 (khu phố 32), tổ 17B (khu phố 23).

z7238618806661-9c120d9a150ac2f707e1e62ad437dd4f.jpg
Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam kiểm tra khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở. Ảnh: H.P

Để đảm bảo an toàn cho người dân, phường Quy Nhơn Nam đã sơ tán tất cả các hộ nằm trong vùng sạt lở núi đến nơi an toàn.

z7238617178464-2423a170ca8666f7c09c9dd5587bd898.jpg
Đất đá từ trên núi sạt xuống nhà chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang. Ảnh: H.P

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang (37 tuổi, ở khu phố 32) cho biết: Chiều tối 18-11, đất đá bất ngờ đổ ập xuống phía trước, rồi tràn vào trong nhà, khiến cả gia đình hoảng loạn tháo chạy.

z7238617823334-96f10dc56c4cfbaec8a0d0f9c4c96493.jpg
Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 1D. Ảnh: H.P

Phường Quy Nhơn Nam đã kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Quốc lộ 1D xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nước từ trên núi chảy tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Phường phải huy động nhiều lực lượng tham gia khắc phục.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban ngành và 135 xã, phường trong toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với lũ lụt, sạt lở.

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thời sự

(GLO)- Sáng 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo thông tin tại phiên họp, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Thời sự

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Thời sự

(GLO)- Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, cho biết lúc 16 giờ ngày 17-11, 63 hồ chứa do Công ty quản lý đang tích khoảng 392/638 triệu m³ nước, đạt 61,48% dung tích thiết kế.

Nghĩa tình của những người con đất Võ tại TP. Hồ Chí Minh gửi về quê hương hỗ trợ người dân sau cơn bão số 13.

Nghĩa tình gửi về quê hương sau cơn bão dữ

Thời sự

(GLO)- Trong lúc người dân phía Ðông tỉnh đang đối mặt khó khăn sau cơn bão số 13, từ TP. Hồ Chí Minh, những người con đất Võ đã nhanh chóng quy tụ, kề vai nhau hướng về quê nhà bằng cả tấm lòng, nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, kịp thời giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

null