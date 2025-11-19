Phường Quy Nhơn Nam kịp thời sơ tán 42 hộ nằm trong vùng sạt lở núi

(GLO)- Ông Đặng Mạnh Cường-Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Do mưa lớn, trên địa bàn phường xảy ra tình trạng sạt lở núi. Đêm 18-11, phường đã nhanh chóng sơ tán 42 hộ với 148 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam đã xuất hiện tình trạng sạt lở núi. Ảnh: H.P

Theo đó, trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam xuất hiện 9 điểm sạt lở ở các khu vực gồm: tổ 8 (khu phố 8), tổ 1A, 1B (khu phố 12), tổ 7C (khu phố 26), tổ 20B (khu phố 27), tổ 49 (khu phố 30), tổ 50 (khu phố 31), tổ 61 (khu phố 32), tổ 17B (khu phố 23).

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam kiểm tra khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở. Ảnh: H.P

Để đảm bảo an toàn cho người dân, phường Quy Nhơn Nam đã sơ tán tất cả các hộ nằm trong vùng sạt lở núi đến nơi an toàn.

Đất đá từ trên núi sạt xuống nhà chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang. Ảnh: H.P

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang (37 tuổi, ở khu phố 32) cho biết: Chiều tối 18-11, đất đá bất ngờ đổ ập xuống phía trước, rồi tràn vào trong nhà, khiến cả gia đình hoảng loạn tháo chạy.

Mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 1D. Ảnh: H.P

Phường Quy Nhơn Nam đã kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Quốc lộ 1D xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nước từ trên núi chảy tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Phường phải huy động nhiều lực lượng tham gia khắc phục.