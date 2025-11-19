Phường Quy Nhơn Nam kịp thời sơ tán 42 hộ nằm trong vùng sạt lở núi

Theo đó, trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam xuất hiện 9 điểm sạt lở ở các khu vực gồm: tổ 8 (khu phố 8), tổ 1A, 1B (khu phố 12), tổ 7C (khu phố 26), tổ 20B (khu phố 27), tổ 49 (khu phố 30), tổ 50 (khu phố 31), tổ 61 (khu phố 32), tổ 17B (khu phố 23).
Để đảm bảo an toàn cho người dân, phường Quy Nhơn Nam đã sơ tán tất cả các hộ nằm trong vùng sạt lở núi đến nơi an toàn.
Chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang (37 tuổi, ở khu phố 32) cho biết: Chiều tối 18-11, đất đá bất ngờ đổ ập xuống phía trước, rồi tràn vào trong nhà, khiến cả gia đình hoảng loạn tháo chạy.
Phường Quy Nhơn Nam đã kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Quốc lộ 1D xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nước từ trên núi chảy tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Phường phải huy động nhiều lực lượng tham gia khắc phục.