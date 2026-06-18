Truy nã kẻ dùng súng bắn chết người trong rừng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk

(GLO)- Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đặc biệt với đối tượng Dương Quý Hồng (SN 1970, trú tại buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) vì có hành vi dùng súng bắn chết người trong rừng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Tối 14-6, Hồng ngồi nhậu cùng anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao) trong chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288, xã Ia Rbol.

Đối tượng Hồng đã bị truy nã vì nổ súng giết người trong rừng. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, cả 2 nảy sinh mâu thuẫn và Hồng đã dùng súng chưa rõ chủng loại bắn vào anh S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào rừng cùng hung khí.

Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người có liên quan; đồng thời, triển khai tối đa lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức vây bắt đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hồng về hành vi giết người và ra lệnh truy nã mức độ đặc biệt.

Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến Công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, gặp Điều tra viên Thẩm Hằng Giang theo số điện thoại: 0914.013.560.