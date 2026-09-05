(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Tòa án thành phố Quezon xác định có đủ căn cứ để đưa bà Duterte ra xét xử và bác đề nghị của đội ngũ pháp lý về việc trì hoãn hoặc thu hồi lệnh bắt. Bộ Tư pháp Philippines cho biết vụ án sẽ được tiếp tục theo trình tự tố tụng.

Theo lệnh của tòa, mức bảo lãnh được ấn định 120.000 peso (khoảng 1.900 USD) cho mỗi cáo buộc. Luật sư Paul Lawrence Lim cho biết, bà Duterte không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ mình.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Vụ án bắt nguồn từ phát biểu của bà Duterte trong một cuộc họp báo trực tuyến vào tháng 11-2024. Khi đó, bà nói đã liên hệ với một người có thể thực hiện vụ ám sát và yêu cầu người này sát hại Tổng thống Marcos, Đệ nhất phu nhân Liza Araneta-Marcos và ông Romualdez, nếu bà bị sát hại trước. Sau đó, bà Duterte phủ nhận việc đưa ra một lời đe dọa thực sự.

Các cáo buộc hình sự này diễn ra song song với phiên luận tội bà Duterte tại Thượng viện Philippines.

Bà bị Hạ viện luận tội hồi tháng 5 với nhiều cáo buộc, trong đó có việc sử dụng sai quỹ công và những lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Marcos cùng các nhân vật khác.

Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Duterte có thể bị cách chức và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028. Bà Duterte từng tuyên bố ý định tranh cử chức vụ này.

Lệnh bắt mới nhất làm gia tăng sức ép pháp lý đối với bà Duterte trong bối cảnh mối quan hệ giữa gia đình Duterte và Tổng thống Marcos ngày càng căng thẳng, sau khi hai bên từng là đồng minh trong cuộc bầu cử năm 2022.