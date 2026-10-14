Trung Quốc xác nhận ngày mở cầu Tân Áp Lục sau 12 năm trì hoãn

(GLO)- Ngày 14-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận cầu Tân Áp Lục, nối Trung Quốc với Triều Tiên, sẽ chính thức thông xe ngày 15-10, sau 12 năm kể từ khi hoàn thành. Hai nước sẽ phối hợp tổ chức lễ khai thông công trình trong cùng ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết kế hoạch được triển khai theo thỏa thuận giữa hai bên, giúp thúc đẩy giao thương và đi lại giữa hai nước.

Cầu Tân Áp Lục bắc qua sông Áp Lục, kết nối thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Cây cầu bắc qua sông Áp Lục, nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, ảnh chụp năm 2019. Ảnh: Kyodo News

Công trình có chiều dài khoảng 3 km, với 4 làn xe, được khởi công từ tháng 10-2011 và hoàn thành vào tháng 10-2014.

Tuy nhiên, cầu chưa được khai thác trong nhiều năm do phía Triều Tiên chưa hoàn thiện đường kết nối và cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm soát biên giới.

Tuyến đường mới dự kiến bổ sung năng lực vận tải và giảm áp lực cho cầu Hữu nghị Trung - Triều, vốn là đầu mối giao thông quan trọng giữa Đan Đông và Sinuiju nhưng có hạn chế về khả năng lưu thông đường bộ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến việc khai thông cầu.

Nhà nghiên cứu Ahn Chan Il nhận định công trình mới có thể cho phép hàng trăm phương tiện qua lại mỗi ngày, mở rộng khả năng đưa hàng hóa và nguồn lực từ Trung Quốc vào Triều Tiên.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Hoạt động kết nối giữa hai nước đang từng bước được khôi phục sau thời gian Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19.

Các chuyến tàu chở khách quốc tế giữa hai nước đã hoạt động trở lại từ tháng 3-2026, sau 6 năm gián đoạn. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn chưa khôi phục việc cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc.