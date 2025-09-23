Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Kim Jong Un tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc “mạnh mẽ hơn nữa”

P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 23-9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc “mạnh mẽ hơn nữa”.

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên đã gửi thư đáp từ.

trieu-trung.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Kim Jong Un cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, ông đã cảm nhận sự ủng hộ bền vững và tình hữu nghị đặc biệt từ phía Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên kiên định mục tiêu tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Trung Quốc theo yêu cầu của thời đại.

Trước đó, vào ngày Quốc khánh Triều Tiên 9-9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên và chung tay thúc đẩy tình hữu nghị song phương.

