Triều Tiên chỉ thị lực lượng biên giới đáp trả nếu bị đe dọa

(GLO)- Ngày 21-10, truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết lực lượng biên giới được yêu cầu phản ứng nhanh, kiên quyết nếu quân đội Hàn Quốc đe dọa đến sự an toàn của binh sĩ.

Theo KCNA, ngày 20-10, Nguyên soái Pak Jong Chon cùng bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi kiểm tra các công trình phòng thủ giáp Hàn Quốc. Bà cho biết những đơn vị hỏa lực mới đã vào vị trí tại biên giới.

Chỉ thị của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh 2 bên liên tiếp cảnh báo đáp trả các hoạt động quân sự tại khu vực phân giới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ phản ứng kiên quyết nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những hành động mà Seoul coi là khiêu khích.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), Tướng Jin Yong Sung. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc khẳng định việc phát thông báo cảnh báo và bắn chỉ thiên gần Đường phân định quân sự (MDL) là biện pháp phòng vệ, nhằm ngăn binh sĩ Triều Tiên vượt tuyến và yêu cầu những người đã vượt qua rút trở lại.

Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng hưởng ứng đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đường phân giới.

Ngày 19-10, bà Kim Yo Jong cho biết giới lãnh đạo quân sự Triều Tiên đang cân nhắc triển khai thêm vũ khí tấn công chiến thuật dọc biên giới phía Nam và khôi phục hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh.

Trong chuyến thăm đơn vị tiền tuyến ngày 20-10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tướng Jin Yong Sung, yêu cầu quân đội duy trì phản ứng kiên quyết trước các hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến, đồng thời củng cố thế chủ động tại Khu phi quân sự (DMZ).

Căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn ngày 21-9 tại DMZ khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Triều Tiên đặt mìn gây ra vụ việc, trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ liên quan.