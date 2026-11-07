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Thế giới

Mỹ khuyến cáo công dân rời Iran, Tehran cảnh báo thay đổi học thuyết hạt nhân

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, baotintuc, Reuters)

(GLO)- Mỹ đã khuyến cáo công dân tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tấn công vũ trang và gián đoạn đi lại. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng chuẩn bị nếu lãnh đạo quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân.

Ngày 7-11, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi cảnh báo an ninh, đề nghị công dân nước này tại Trung Đông tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra những vụ tấn công vũ trang.

Theo đó, Washington lưu ý khả năng các lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn gia tăng hoạt động, cùng những nỗ lực nhằm nhắm mục tiêu vào quan chức chính phủ Mỹ trong khu vực.

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Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Tân Hoa xã

Cơ quan ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại.

Công dân được khuyến nghị theo dõi các thông báo an ninh dành riêng cho từng quốc gia để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, với các bất đồng quân sự và ngoại giao giữa Mỹ, Israel và Iran chưa được giải quyết triệt để.

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, cho biết lực lượng này sẽ chuẩn bị những điều kiện cần thiết nếu giới lãnh đạo nước này quyết định điều chỉnh học thuyết hạt nhân.

Phát biểu được ông Mohebbi đưa ra khi trả lời câu hỏi về khả năng tên lửa Iran đáp trả các mối đe dọa từ phương Tây, trong trường hợp lãnh tụ tối cao phê chuẩn thay đổi chính sách hạt nhân.

Ông cũng khẳng định Tehran đang tiếp tục nâng tầm bắn tên lửa, không dừng quá trình phát triển năng lực này.

Trước đó, ngày 1-11, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết chính phủ và cơ quan này chưa đưa ra quyết định chính thức về việc thay đổi học thuyết hạt nhân, dù một số ý kiến trong nước đề nghị xem xét lại chính sách nếu chiến tranh tái diễn.

Trong khi đó, các hoạt động trung gian ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục. Một quan chức Iran cho biết Tehran đã chuyển đề xuất liên quan chương trình hạt nhân tới Washington thông qua Qatar.

Cũng tại buổi họp báo, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi cho biết lực lượng IRGC đã bắn hạ hơn 260 máy bay đối phương trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời thu hồi nguyên vẹn 7 UAV trinh sát.

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