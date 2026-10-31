Lãnh tụ tối cao Iran ra lệnh cập nhật mục tiêu, cảnh báo đáp trả Mỹ và Israel

(GLO)- Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei yêu cầu các lực lượng vũ trang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cập nhật danh sách mục tiêu của Mỹ và Israel, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả tức thời mọi mối đe dọa, không giới hạn về địa lý.

Ngày 31-10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã có cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang và đưa ra hàng loạt chỉ thị chiến lược nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xung đột tái diễn.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Wana/Reuters

Theo hãng thông tấn Tasnim (Iran), ông Mojtaba Khamenei yêu cầu quân đội bảo đảm mọi cấp độ và hình thức đe dọa từ đối phương đều phải nhận được phản ứng tức thời, hiệu quả, không bị giới hạn về địa lý.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Iran chỉ thị cập nhật ngân hàng mục tiêu, bảo đảm các tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel đều nằm trong khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang.

Ông cũng yêu cầu củng cố hệ thống tình báo quân sự, phát triển năng lực quốc phòng tự chủ về học thuyết và chiến thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng phòng thủ.

Ông Mojtaba Khamenei cảnh báo, nếu các đối thủ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công quân sự hoặc khủng bố, chính lực lượng vũ trang và người dân Iran sẽ quyết định thời điểm, điều kiện chấm dứt xung đột.

Tại cuộc gặp, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi, Tư lệnh Lục quân Amir Hatami và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Ahmad Vahidi đã báo cáo về tình hình sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz, biển Oman và các tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Nam.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, những tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát vẫn đang được thúc đẩy.

Iran cũng xác nhận đã nhận được thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, nhưng chưa công bố nội dung cụ thể. Bức thư được cho là đề cập các cam kết hạt nhân, trong đó có hoạt động giám sát quốc tế và vấn đề lượng urani làm giàu ở mức cao của Iran.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự trong khu vực, xung đột có thể lan rộng ra phạm vi địa lý lớn hơn.