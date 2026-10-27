Israel bác tin Tư lệnh quân đội phản đối chỉ thị liên quan Iran

(GLO)- Truyền thông Israel đưa tin Tổng Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir phản đối thực hiện 1 chỉ thị quân sự liên quan đến Iran của Thủ tướng Netanyahu trước cuộc tổng tuyển cử ngày 27-10. Chính phủ Israel khẳng định không có ý định chủ động tấn công Iran trước bầu cử.

Theo Kênh 12 của Israel, Thủ tướng Netanyahu và Tướng Zamir đã bất đồng về 1 chỉ thị tiến hành hoạt động quân sự mà giới chức quốc phòng lo ngại có thể làm bùng phát trở lại xung đột với Iran.

Thủ tướng Netanyahu (trái) và Tướng Eyal Zamir. Ảnh: Flash90

Kênh truyền hình này cho biết tướng Zamir phản đối thực hiện chỉ thị và đề nghị thảo luận thêm, đồng thời yêu cầu có văn bản do Thủ tướng Netanyahu ký về cơ sở pháp lý cho hoạt động.

Một số nguồn tin được dẫn cho rằng giới lãnh đạo quân đội lo ngại vấn đề Iran có thể bị sử dụng để phục vụ mục đích chính trị.

Các thông tin này xuất hiện ngay trước cuộc tổng tuyển cử Israel vào ngày 27-10.

Thủ tướng Netanyahu bác bỏ thông tin xảy ra tranh cãi với Tướng Zamir. Văn phòng Thủ tướng cũng phủ nhận bản tin của Kênh 12.

Ngày 26-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định nước này không có ý định chủ động tấn công Iran trước cuộc bầu cử và bác bỏ thông tin về bất đồng giữa giới lãnh đạo chính trị và quân đội. Tuy nhiên, ông cho biết Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công trước.

Theo Đài ABC của Australia, quân đội Israel sau đó tuyên bố các hoạt động và quyết định tác chiến của lực lượng này chỉ dựa trên các cân nhắc về an ninh, chuyên môn, tính khách quan và lợi ích quốc gia.

Thông tin về chỉ thị liên quan Iran đã làm dấy lên tranh cãi chính trị tại Israel. Một số lãnh đạo đối lập cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đặt lợi ích chính trị lên trên an ninh quốc gia.

Ông Avigdor Lieberman, lãnh đạo đảng Israel Ngôi nhà của chúng ta, đề nghị Tổng chưởng lý điều tra những cáo buộc liên quan.