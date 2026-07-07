Mỹ ưu tiên đàm phán với Iran, hoan nghênh đề nghị từ Nga

Tổng thống Trump khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran thay vì biện pháp quân sự, đồng thời hoan nghênh đề nghị của Nga về hỗ trợ thúc đẩy giải quyết bất đồng giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố ưu tiên đạt được thỏa thuận với Iran thay vì sử dụng biện pháp quân sự, đồng thời xác nhận đã trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về khả năng Moskva hỗ trợ thúc đẩy tiến trình giải quyết những bất đồng giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Trump trước báo giới tại Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời cho rằng giới lãnh đạo hiện nay của Tehran có lập trường “hợp lý hơn” và có thể tham gia tiến trình đàm phán.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm tránh gây thêm tổn thất cho người dân Iran.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang triển khai các bước thực thi bản ghi nhớ đạt được sau cuộc xung đột hồi đầu năm.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí chấm dứt đối đầu quân sự, Mỹ từng bước dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với hệ thống cảng biển của Iran, trong khi Tehran khôi phục hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Hai nước dự kiến tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân và lộ trình dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trong thời gian tới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Tổng thống Trump đã đón nhận với “sự tôn trọng và quan tâm” dành cho lời đề nghị của Moskva về việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hồi cuối tuần qua.

Tuy nhiên, ông Ryabkov cho rằng việc Washington có chuyển thiện chí này thành những hành động cụ thể hay không vẫn cần được kiểm chứng.

Giới quan sát nhận định các phát biểu mới của Tổng thống Trump chứng tỏ chính quyền Mỹ đang tiếp tục ưu tiên con đường đàm phán nhằm ổn định tình hình Trung Đông, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các đối tác, trong đó có Nga, nếu hành động đó góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy vậy, những quan điểm khác biệt về chương trình hạt nhân, kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt và các vấn đề an ninh khu vực vẫn là những trở ngại lớn đối với mục tiêu đạt được thỏa thuận toàn diện giữa Washington và Tehran./.

Theo Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)