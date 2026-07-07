Tin thế giới sáng 7-7: Ukraine tấn công xa kỷ lục, đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

(GLO)- Ukraine tấn công xa kỷ lục, đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga; 10 tàu chở dầu liên quan Nhật Bản rời eo biển Hormuz; Maroc ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố ở nhiều địa điểm... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-7.

Ukraine tấn công xa kỷ lục, đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tấn công "nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga" bằng máy bay không người lái ở tầm xa kỷ lục 3.000km.

Nhà máy lọc dầu Omsk, nằm ở thành phố Omsk thuộc Siberia, xử lý hơn 21 triệu tấn dầu mỗi năm.

Khói đen bốc lên tại nhà máy lọc dầu Omsk ngày 6-7. Ảnh: Moscow Times

“Lực lượng đặc nhiệm đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất và “bất khả xâm phạm” của Nga ở Omsk. Cách xa 3.000km! Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào cơ sở này”, Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) cho biết trong một thông báo trên Telegram ngày 6-7. "Đây là cuộc tấn công tầm xa sâu nhất vào lãnh thổ đối phương trong toàn bộ cuộc xung đột quy mô lớn", thông báo của SSO cho biết thêm.

Theo SSO, nhà máy lọc dầu này cung cấp một phần đáng kể thị trường xăng và dầu diesel nội địa của Nga và là một trong những nhà sản xuất nhiên liệu hàng không chính của Nga.

10 tàu chở dầu liên quan Nhật Bản rời eo biển Hormuz

Một đội gồm 10 tàu có liên quan đến Nhật Bản đã rời eo biển Hormuz trong ngày 6-7, trong khi một siêu tàu chở dầu thô của Ả rập Xê út cho Hàn Quốc cũng đã đi qua tuyến hàng hải chiến lược này vào cuối tuần qua, sau nhiều tháng bị chậm chuyến do xung đột liên quan Iran.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN

Tờ The National dẫn dữ liệu vận tải biển của nhà cung cấp dữ liệu và cơ sở hạ tầng tài chính LSEG cho biết, đội tàu liên quan Nhật Bản gồm 6 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC), vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu từ Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, cùng với 2 tàu chở hóa chất, 1 tàu chở ô tô và 1 tàu container. Các lô dầu trên được bốc xếp từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.

Phần lớn số tàu này do hãng vận tải biển Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines (MOL) quản lý.

Trước đó, tàu VLCC Long Wind do nhà máy lọc dầu S-Oil của Hàn Quốc thuê, chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô, đã rời eo biển Hormuz hôm 5-7.

Maroc ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố ở nhiều địa điểm

Cơ quan chống khủng bố Maroc ngày 6-7 cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào những địa điểm trọng yếu và các mục tiêu công cộng do một mạng lưới trung thành với chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại vùng Sahel lên kế hoạch.

Theo tuyên bố của Cục Điều tra Tư pháp Trung ương Maroc (BCIJ), lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 10 nghi phạm trong các chiến dịch phối hợp diễn ra tại các thành phố Agadir, Taroudant, Casablanca, Hajeb, Tetouan, Fqih Ben Salah và Safi.

Nhân viên của Cục Điều tra Tư Pháp Trung ương Maroc. Ảnh: AFP

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các nghi phạm đã tuyên thệ trung thành với IS và nhận chỉ đạo trực tiếp từ chi nhánh của tổ chức khủng bố này tại khu vực Sahel để tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Maroc.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vũ khí sắc nhọn, quần áo kiểu quân đội, tài liệu hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ, dữ liệu số cùng nhiều hóa chất.

Các điều tra viên cũng phát hiện một chiếc ô tô đã được cải tạo và nghi được chuẩn bị để sử dụng trong một vụ đánh bom liều chết bằng xe hoặc lao xe vào đám đông.

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ sập một phần mỏ vàng đã ngừng hoạt động ở miền Bắc Sudan.

Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan (SMRC) ngày 6-7 cho biết các nạn nhân đã lén vào khai thác tại mỏ vàng Mohamed Tawfiq, nằm ở khu vực Wadi Halfa, gần biên giới với Ai Cập và một phần đường hầm bất ngờ sập xuống.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ sập mỏ vàng. Ảnh minh họa: TTXVN

Phần lớn sản lượng vàng của Sudan hiện đến từ hoạt động khai thác thủ công và quy mô nhỏ, chủ yếu diễn ra tại các khu vực khai thác không chính thức hoặc những mỏ đã bị đóng cửa.

Các mỏ này thường không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và sử dụng nhiều hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động cũng như cư dân sống ở khu vực lân cận.