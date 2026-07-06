Tin thế giới tối 6-7: Thiếu tên lửa khiến Ukraine không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo Nga

(GLO)- Thiếu tên lửa khiến Ukraine không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo Nga; Hamas giải thể cơ quan điều hành Gaza; Thành phố Trung Quốc sơ tán dân khẩn cấp sau khi vỡ hồ chứa nước... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 6-7.

Thiếu tên lửa khiến Ukraine không thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo Nga

Liên bang Nga đã phóng 29 tên lửa đạn đạo vào Kiev trong cuộc tấn công mới nhất mà không quả nào bị đánh chặn. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thiếu tên lửa đánh chặn là nguyên nhân khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Nhiều vụ nổ kèm các đợt nổ thứ cấp làm rung chuyển Kiev. Ảnh: RT

Sau cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã đạt kết quả tích cực trong việc bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng không đạt được kết quả tương tự đối với tên lửa đạn đạo. Ông bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra “những quyết định mạnh mẽ nhằm hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine".

Theo Không quân Ukraine, Liên bang Nga bắt đầu tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn từ 18 giờ ngày 5-7, theo giờ địa phương, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cùng các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển. Mục tiêu chính của chiến dịch là thủ đô Kiev.

Hamas giải thể cơ quan điều hành Gaza

Hamas đã giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza trong gần hai thập kỷ qua, mở đường cho một ủy ban kỹ trị lên nắm quyền quản lý dải đất.

Ngày 6-7, Ismail al-Thawabta, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Hamas, cho hay "Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của chính quyền, ông Mohammed al-Farra, đã nộp đơn từ chức. Ông ấy cũng đã quyết định giải thể ủy ban này nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao hành chính và chính quyền sang cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG)".

Ismail al-Thawabta, người đứng đầu cơ quan truyền thông của chính quyền Hamas, phát biểu tại một cuộc họp báo ở bệnh viện Al-Aqsa tại Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 6-7. Ảnh: AFP

"Hamas sẽ không còn chịu trách nhiệm quản lý Dải Gaza, nhằm loại bỏ mọi cái cớ cho lực lượng đối địch, bên vốn đang tiếp tục cuộc chiến tàn khốc", người phát ngôn Hamas Hazem Qassem nói. "Chúng tôi hy vọng NCAG sẽ nhanh chóng tham gia tiếp quản và Hamas khẳng định sẵn sàng bàn giao mọi trách nhiệm chính quyền cho ủy ban để đảm bảo cơ quan này hoạt động hiệu quả".

Kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực tại Gaza vào tháng 10 năm ngoái, Hamas đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi công việc điều hành dải đất, nhưng nút thắt về việc giải giáp vũ khí của nhóm vẫn chưa được giải quyết.

Sri Lanka triển khai lực lượng đặc nhiệm sau bạo loạn nhà tù

Ngày 6-7, giới chức Sri Lanka đã triển khai lực lượng đặc nhiệm, các đơn vị chống bạo động và phương tiện giám sát trên không nhằm lập lại trật tự sau vụ bạo loạn nghiêm trọng tại nhà tù Negombo, cách thủ đô thương mại Colombo khoảng 35 km về phía Bắc, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Vụ bạo loạn tại nhà tù Negombo khiến hơn 100 người thương vong. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết: Vụ bạo lực bùng phát từ ngày 5-7 giữa hai nhóm tù nhân, gồm nhóm đã bị kết án và nhóm đang bị tạm giam. Ban đầu, vụ việc khiến 2 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương, song đến sáng 6-7, bạo lực tái diễn và leo thang nhanh chóng, làm số thương vong tăng mạnh.

Giám đốc Bệnh viện Negombo Pushpa Gamlathge cho biết những người thiệt mạng gồm cả cán bộ trại giam và tù nhân. Nhiều người bị thương nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Quốc gia Sri Lanka ở Colombo để điều trị chuyên sâu. Lực lượng chức năng hiện vẫn tiếp tục rà soát bên trong nhà tù để xác định đầy đủ số người thiệt mạng và bị thương.

Thành phố Trung Quốc sơ tán dân khẩn cấp sau khi vỡ hồ chứa nước

Tàn dư từ bão Maysak gây mưa lớn làm vỡ hồ chứa ở Nam Ninh, khiến thành phố phát cảnh báo ứng phó lũ lên cấp cao nhất.

Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) báo động mức cao nhất khi bão Maysak gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Video: Reuters

Chính quyền thành phố Nam Ninh thông báo nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp từ cấp III lên cấp I, mức cao nhất, từ 11h30 ngày 6-7 sau khi hồ chứa Lưu Lan ở huyện Hành Châu bị vỡ.

Chính quyền Nam Ninh đã huy động các lực lượng khẩn cấp hỗ trợ cũng như sơ tán người dân ở khu vực ảnh hưởng.

Bão Maysak đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) hôm 3-7. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào nước này trong năm nay. Maysak trưa 5-7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn có khả năng gây mưa lớn.