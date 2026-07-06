Tin thế giới sáng 6-7: Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO

(GLO)- Ukraine tiếp tục tập kích khu vực do Nga kiểm soát; Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO.

Ukraine tiếp tục tập kích khu vực do Nga kiểm soát

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công trong ngày 5-7 nhằm vào sân bay quân sự, các kho đạn dược và nhiều cây cầu tại những khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Đám cháy được cho là do trận tập kích của Ukraine gây ra vào một trạm điện ở Bakhchysarai, Crimea vào ngày 5-7. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Ông Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết Kiev đã tấn công 16 trạm điện trên khắp bán đảo Crimea trong vòng 48 giờ qua, gây mất điện trên diện rộng tại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã tấn công sân bay Hvardiiske tại Crimea, hai cây cầu phục vụ hoạt động hậu cần ở Donetsk, cùng các kho đạn dược tại những khu vực thuộc các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kherson hiện do Nga kiểm soát.

Các kênh truyền thông đưa tin tình trạng mất điện đã xảy ra trên khắp Crimea do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO

Theo truyền thông Ukraine, rạng sáng 6-7 Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev, khiến nhiều công trình dân cư bị hư hại.

Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, nhiều vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 1h40 sáng (giờ địa phương), sau đó tiếp tục xuất hiện thêm một đợt tấn công vào khoảng 2h10.

Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO. Ảnh: AP

Không quân Ukraine cho biết hàng chục tên lửa đã hướng về Kiev, trong khi còi báo động phòng không được kích hoạt tại hầu hết các khu vực trên cả nước.

Một tòa nhà chung cư ở quận Podilskyi bị hư hại nghiêm trọng, với một phần công trình từ tầng 7 đến tầng 9 bị phá hủy. Một số gara, nhà kho và công trình phi dân cư tại các quận Holosiivskyi và Darnytskyi cũng bị hư hại. Tại khu vực Sofiivska Borshchahivka thuộc tỉnh Kiev, người dân cũng ghi nhận tình trạng mất điện sau các đợt không kích.

Chỉ trước đó vài giờ, trong bài phát biểu buổi tối 5-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine.

Hơn 1 triệu người dự lễ cầu nguyện tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran

Hơn 1 triệu người đã tham gia lễ cầu nguyện tập thể tại Thánh đường Hồi giáo Imam Khomeini (Mosalla) ở thủ đô Tehran để tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình ông.

Đám đông tham gia lễ tang tại thủ đô Tehran. Ảnh: WANA

Theo hãng thông tấn TASS, nếu tính cả những người đứng trên các tuyến phố và quảng trường dẫn đến Mosalla để tham dự buổi lễ, tổng số người có mặt được ước tính lên tới vài triệu.

Trong không khí trang nghiêm, đông đảo người dân Iran đã cầu nguyện và bày tỏ lòng tiếc thương đối với nhà lãnh đạo đã đứng đầu đất nước trong gần bốn thập kỷ.

Theo kế hoạch, ngày 6-7, đoàn xe tang sẽ di chuyển qua các tuyến phố chính của Tehran trước khi đưa linh cữu tới thành phố linh thiêng Qom, trung tâm tôn giáo quan trọng của Iran, để tiếp tục các nghi lễ vào ngày 7-7.

Israel tuyên bố hành động quyết đoán chống lại Hezbollah

Chỉ huy quân đội Israel ngày 5-7 đã đến thăm các lực lượng đóng quân tại lâu đài Beaufort ở miền Nam Liban, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir đã khẳng định với các binh sĩ trong chuyến thăm, quân đội sẽ tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Liban và sẵn sàng chuyển sang các hoạt động tấn công nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Trung tướng Eyal Zamir thăm các binh sĩ Israel ở miền nam Liban. Ảnh: IDF



Một thỏa thuận giữa Liban và Israel đã được ký kết với sự trung gian của Mỹ vào cuối tháng 6-2026, nhằm chấm dứt các hành động thù địch. Đề cập đến thỏa thuận này, ông Eyal Zamir cho biết, hoạt động của quân đội Israel tại Beaufort và trên khắp miền Nam Liban, được thực hiện theo khuôn khổ thỏa thuận, nhấn mạnh lực lượng vũ trang Liban có nghĩa vụ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận và hành động để quét sạch các tay súng và cơ sở hạ tầng Hezbollah khỏi khu vực.

Israel đã chiếm được lâu đài Beaufort - nằm tại một cao điểm chiến lược ở miền Nam Liban vào đầu tháng 6-2026. Israel từng chiếm giữ lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn 1982 - 2000.

Mặc dù các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah, cũng như quy mô các cuộc tấn công của Israel đã giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Liban.

Ấn Độ: Mumbai ngập trong mưa lớn, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng

Mưa lớn kèm gió mạnh đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông đường bộ và hàng không tại thành phố Mumbai - thủ phủ kinh tế của Ấn Độ - trong ngày 5-7.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, Mumbai đã ghi nhận lượng mưa tương đương gần 80% mức trung bình của cả tháng 7 chỉ trong 4 ngày đầu tháng.

Nhiều tuyến đường ở Mumbai ngập lụt. Ảnh: ANI

Thời tiết xấu khiến 4 chuyến bay của hãng IndiGo bị hủy và 13 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận trước khi quay trở lại Mumbai. Khoảng 90% chuyến bay khởi hành bị chậm trung bình từ 65 - 75 phút, trong khi gần một nửa số chuyến bay đến cũng bị chậm giờ.

Mưa lớn cũng gây ngập úng trên diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến đường và ảnh hưởng đến giao thông đường sắt đô thị. Tại khu vực Kurla, một người đàn ông 63 tuổi thiệt mạng sau khi cây đổ lên một cửa hàng. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về năng lực ứng phó ngập lụt và hạ tầng đô thị của Mumbai trong mùa mưa.

Cảnh báo đỏ vẫn được duy trì, đồng thời người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển do nguy cơ mưa cực lớn tiếp diễn trong những ngày tới.