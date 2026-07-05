Tin thế giới tối 5-7: Pakistan tiếp tục đăng cai đàm phán Mỹ-Iran

(GLO)- Pakistan tiếp tục đăng cai đàm phán Mỹ - Iran; Lãnh đạo Mỹ - Ukraine có cuộc điện đàm "tích cực"; Triều Tiên thử loạt tên lửa trên chiến hạm từng bị lật nghiêng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 5-7.

Pakistan tiếp tục đăng cai đàm phán Mỹ-Iran

Kênh truyền hình Al Arabiya ngày 5-7 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Pakistan sẽ đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vào ngày 11-7, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực duy trì động lực đối thoại sau hàng loạt cuộc tiếp xúc trong thời gian gần đây.

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin Pakistan sẽ đăng cai vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vào ngày 11-7. Ảnh: AA

Theo nguồn tin trên, chương trình nghị sự của cuộc gặp sẽ tập trung vào 3 nội dung chính gồm các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Iran, vấn đề tài sản bị phong tỏa của Tehran cùng hồ sơ hạt nhân - vốn là trở ngại lớn trong quan hệ song phương suốt nhiều năm qua.

Báo cáo cũng cho hay, thành phần phái đoàn Iran sẽ được quyết định sau lễ tang của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.



Iran xem xét 'đối xử đặc biệt' với các nước thân thiện ở Hormuz

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh hôm 4-7, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết nước này đang phối hợp với Oman để xây dựng các cơ chế mới dành cho eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz

"Với tư cách quốc gia có eo biển Hormuz nằm trong lãnh hải của mình, chúng tôi chắc chắn sẽ thu phí dịch vụ", ông Fazli nói và khẳng định đây "không phải phí quá cảnh".

Đại sứ Iran thêm rằng các cơ chế mới sẽ liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hải và giám sát hoạt động đi lại của tàu thuyền tại khu vực, cũng như xử lý những hậu quả về môi trường do lưu lượng giao thông lớn gây ra.

"Iran chắc chắn sẽ cân nhắc đối xử đặc biệt với các quốc gia thân thiện, đặc biệt là những nước đã sát cánh cùng chúng tôi trong thời điểm khó khăn", ông Fazli lưu ý, song không nêu tên quốc gia và biện pháp cụ thể.

Trong khi đó, hãng thông tấn Nournews dẫn lời Đại sứ Fazli cho biết Iran sẽ áp dụng "những cân nhắc đặc biệt" đối với Trung Quốc và các quốc gia thân thiện, khi xác định mức độ và loại phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Lãnh đạo Mỹ - Ukraine có cuộc điện đàm "tích cực"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 5-7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trao đổi về tình hình xung đột, thống nhất tiếp tục gặp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần tới và cùng nhấn mạnh vai trò của Washington trong các nỗ lực hướng tới chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Chia sẻ sau cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc điện đàm diễn ra "rất tích cực", hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian thảo luận về diễn biến trên tiền tuyến cũng như các bước đi tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Theo Tổng thống Zelensky, vẫn tồn tại triển vọng thực sự để chấm dứt căng thẳng quân sự, trong đó “quyết tâm của Mỹ sẽ mang ý nghĩa then chốt”.

Nhà lãnh đạo Ukraine kỳ vọng cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới sẽ tạo thêm động lực cho các cuộc thảo luận liên quan tình hình an ninh khu vực cũng như những nỗ lực ngoại giao đang được các bên theo đuổi.

Triều Tiên thử loạt tên lửa trên chiến hạm từng bị lật nghiêng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un thị sát đợt thử tên lửa hành trình, hệ thống chống ngầm, diệt hạm và phòng không trên chiến hạm Kang Kon.

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 3-7 nhằm đánh giá hệ thống chiến đấu của chiến hạm mới. Nội dung thử nghiệm nhằm kiểm tra "khả năng phát hiện mục tiêu và xử lý thông tin, hệ thống hỏa lực tích hợp, các loại pháo tự động và thiết bị tác chiến điện tử".

Ông Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon ngày 3-7. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nghe báo cáo về kế hoạch kiểm tra vũ khí của tàu, trước khi theo dõi tàu Kang Kon khai hỏa hàng loạt vũ khí, bao gồm vũ khí có mang đầu đạn hạt nhân.

Theo KCNA, lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi những tiến bộ gần đây trong phát triển vũ khí, kêu gọi giới chức nỗ lực hơn nữa nhằm mở rộng khả năng răn đe chiến lược và năng lực chiến đấu quốc gia. Ông cũng yêu cầu hoàn thành quá trình thử nghiệm tàu Kang Kon và đưa chiến hạm vào biên chế hải quân Triều Tiên trong vòng hai tháng.

Kang Kon là chiếc thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, mẫu tàu chiến lớn và hiện đại nhất trong lịch sử Triều Tiên. Tàu gặp sự cố nghiêm trọng trong lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở thành phố Chongjin hồi tháng 5-2025. Chiến hạm Kang Kon được cứu hộ thành công và hạ thủy vào tháng 6-2025.