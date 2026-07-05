Tin thế giới sáng 5-7: Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine tấn công cảng dầu Nga ở St. Petersburg

(GLO)- Tổng thống Nga - Mỹ thảo luận loạt vấn đề nóng; Ukraine tấn công cảng dầu Nga ở St. Petersburg; Nga tuyên bố bẻ gãy đòn tập kích quy mô lớn của Ukraine; Hy Lạp: Bùng phát cháy rừng trên các hòn đảo du lịch... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-7.

Tổng thống Nga - Mỹ thảo luận loạt vấn đề nóng

Tổng thống Nga và Mỹ đã điện đàm để trao đổi về hàng loạt vấn đề nóng. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov xác nhận Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về xung đột Ukraine, tình hình liên quan đến Iran và triển vọng khôi phục quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT

Cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 4-7, đúng vào dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã trực tiếp gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Trump và người dân Mỹ nhân cột mốc này, sau khi gửi thông điệp chính thức tới Nhà Trắng một ngày trước đó.

Ông Ushakov cho biết cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 25 phút và mô tả đây là cuộc trao đổi "chuyên nghiệp và mang tính xây dựng rất cao".

Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine tấn công cảng dầu Nga ở St. Petersburg

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu mỏ tại St. Petersburg và đánh trúng một mục tiêu quân sự quan trọng ở Kronstadt. Thông tin được Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo trên Facebook vào chiều 4-7.

Video Ukraine tấn công St. Petersburg. Video: Zelensky/Facebook

Ông Zelensky cho biết: “Đêm qua, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào Liên bang Nga để đáp trả cuộc chiến này đã đánh trúng các mục tiêu ở khu vực gần St. Petersburg. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu mỏ, nguồn tạo ra doanh thu phục vụ cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng các đòn tấn công cũng đã đánh trúng Kronstadt – một mục tiêu quân sự quan trọng và khoảng cách từ biên giới quốc gia của Ukraine đến các mục tiêu này là hơn 850 km.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) thuộc Các lực lượng Vũ trang Ukraine cũng cho biết các thiết bị bay không người lái của SOF đã tấn công một kho cảng dầu mỏ tại cảng St. Petersburg. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine Các lực lượng vũ trang Ukraine, kho cảng dầu mỏ “St. Petersburg” là một trong những cảng trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất khu vực Baltic.

Nga tuyên bố bẻ gãy đòn tập kích quy mô lớn của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-7 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi một cuộc tập kích phối hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa do Ukraine thực hiện.

Hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu trên không, phần lớn là UAV cảm tử tầm xa. Theo Moscow, lực lượng Nga cũng đã đánh chặn 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo cùng ít nhất 9 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định cuộc tập kích là nỗ lực bất thành của Kiev nhằm chuyển hướng sự chú ý của các nước phương Tây và dư luận trong nước khỏi chiến dịch không kích quy mô lớn của Nga hồi đầu tuần, cũng như việc Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Konstantinovka ở khu vực Donbass.

Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga

Latvia và Ukraine vừa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất UAV chung tại vùng Latgale, gần biên giới Nga và Belarus, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lực sản xuất máy bay không người lái.

Triển lãm máy bay không người lái tại Riga, Latvia. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết, kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) chung là sự cụ thể hóa của “Thỏa thuận máy bay không người lái” được ký kết vào đầu tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hệ thống UAV và chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, theo nội dung thỏa thuận, Ukraine sẽ cung cấp cho Latvia các UAV tấn công, tổ hợp robot mặt đất và hệ thống UAV trên biển, trong khi Latvia cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống UAV do nước này sản xuất.

Bên cạnh nhà máy sản xuất UAV, Latvia sẽ triển khai các hệ thống chống UAV dọc biên giới của nước này với Nga và Belarus vào tháng 7 và tháng 8 tới nhằm ngăn chặn các UAV xâm nhập không phận mà không cần phải điều động máy bay chiến đấu.

Hy Lạp: Bùng phát cháy rừng trên các hòn đảo du lịch

Ngày 4-7, giới chức Hy Lạp cho biết các vụ cháy rừng đã bùng phát trên các hòn đảo du lịch Rhodes và Corfu, buộc các lực lượng chức năng phải triển khai quyết liệt các hoạt động chữa cháy trên không và trên bộ.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng trên đảo Corfu. Ảnh: skai

Trong một tuyên bố, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết 25 lính cứu hỏa, 8 xe cứu hỏa và một trực thăng chữa cháy đã được điều động để dập tắt đám cháy tại một khu vực trên đảo Rhodes. Các nhóm tình nguyện và đội bảo vệ dân sự cũng tham gia vào nỗ lực chữa cháy nhằm ngăn chặn việc lây lan.

Tại đảo Corfu, 24 lính cứu hỏa, một đội cứu hộ mặt đất, các tình nguyện viên và 6 phương tiện cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy bùng phát tại một khu vực nông nghiệp và rừng gần khu dân cư. Hai máy bay chữa cháy và một trực thăng cũng đã được điều động đến khu vực này.

Cơ quan cứu hỏa cho biết bốn người đã bị bắt giữ liên quan đến ba vụ cháy riêng biệt do sơ suất gây ra ở các khu vực xảy ra hỏa hoạn trên hai hòn đảo du lịch Hy Lạp. Thông báo cho biết, tất cả các nghi phạm đã bị bắt quả tang và tạm giam, trong khi cuộc điều tra về các vụ việc vẫn đang tiếp diễn.