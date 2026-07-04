Tin thế giới tối 4-7: Tổng thống Ukraine phản ứng trước tuyên bố Nga kiểm soát Konstantinovka

Tổng thống Ukraine phản ứng trước tuyên bố Nga kiểm soát Konstantinovka

Sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã kiểm soát thành trì chiến lược Konstantinovka ở tỉnh Donetsk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập tức lên tiếng bác bỏ, đồng thời cho rằng nếu Mosocw thực sự làm chủ thành phố Konstantinovka thì ông Putin hoàn toàn có thể tới đó để đàm phán chấm dứt xung đột.

Quang cảnh Konstantinovka qua video do Nga công bố. Ảnh chụp màn hình: RT

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky khẳng định thông tin Nga kiểm soát Konstantinovka là "không đúng sự thật" và chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

"Nếu Konstantinovka thực sự đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, chắc hẳn ông Putin sẽ không gặp khó khăn gì khi gặp tôi ở đó để tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến", ông Zelensky nói.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết các đơn vị quân đội nước này đã tiến vào Konstantinovka từ nhiều hướng, chia cắt hệ thống phòng thủ của Ukraine thành các cụm nhỏ trước khi lần lượt đánh chiếm từng vị trí. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố hình ảnh từ máy bay không người lái và cho biết quân đội vẫn đang truy quét các binh sĩ Ukraine còn ẩn náu trong thành phố.

Ukraine: Lốc xoáy lửa xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Một trận lốc xoáy lửa diễn ra ở gần nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang Chernobyl của Ukraine.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên cứu hộ phải tháo chạy khỏi một cột lốc lửa lớn trong vùng cấm Chernobyl.

Cơ quan này đã tham gia chữa cháy gần Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl từ tuần trước, nhưng đến nay vẫn chưa thể khống chế được đám cháy.

Ukraine: Lốc xoáy lửa xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Video: RT

Đoạn video được Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine đăng trên kênh Telegram hôm 3/7 cho thấy một cột lốc lửa lớn hình thành và nhanh chóng di chuyển về phía các lính cứu hỏa, buộc họ phải nhảy lên xe và rút lui.

Các vệ tinh đã ghi nhận những đám mây không khí ô nhiễm lớn với nồng độ khí carbon monoxide gia tăng, kéo dài khoảng 170km từ tâm điểm đám cháy trong vùng cấm.

Iran cảnh báo Anh, Pháp đưa lực lượng đến eo biển Hormuz

Iran phản đối bất kỳ hành động quân sự nào ở eo biển Hormuz sau khi Anh và Pháp tuyên bố sẵn sàng cử lực lượng vũ trang của họ để hỗ trợ tự do hàng hải tại tuyến đường thủy quan trọng này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: ISNA

“Với tư cách là một cường quốc có trách nhiệm và là bên đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz, Iran cảnh báo chống lại bất kỳ hành động quân sự nào tại tuyến đường thủy này. An ninh của eo biển Hormuz thuộc về trách nhiệm của các quốc gia ven biển”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố trên mạng xã hội X.

Bài đăng của ông Gharibabadi đi kèm một ảnh chụp màn hình tuyên bố chung của Anh và Pháp từ hôm 3-7. Cả hai nước đã tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm cả việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với 51 quốc gia khác vào tháng 4, sau khi Iran trên thực tế phong tỏa eo biển kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi tháng 2.

Mỹ hủy diễu hành Quốc khánh vì nắng nóng, hàng loạt sự kiện bị đảo lộn

Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh hàng chục cuộc diễu hành, buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Đợt nắng nóng cực độ kéo dài diễn ra tại hơn 20 bang ở vùng Trung Tây, miền Nam và Bờ Đông trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Ảnh: vov

Tại thủ đô Washington, Ban tổ chức cuộc diễu hành mừng Quốc khánh thông báo hủy sự kiện dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng (giờ miền Đông) ngày 4-7. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), khu vực Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43-46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Hội chợ các Bang trên Quảng trường Quốc gia ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm trong chương trình kỷ niệm do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, đã phải tạm đóng cửa vào chiều 3-7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 38 độ C.