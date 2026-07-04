Tin thế giới sáng 4-7: Ukraine tấn công đáp trả Nga

(GLO)- Ukraine tấn công đáp trả Nga; Đại diện Nga gặp Tổng thống Iran bên lề lễ tang cố Lãnh tụ Ali Khamenei; Bão Maysak đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc) mang theo gió mạnh và mưa lớn... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-7.

Ukraine tấn công đáp trả Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3-7 thông báo đã tấn công 2 căn cứ không quân Hvardiyske và Saky tại bán đảo Crimea, nhắm vào ít nhất 7 máy bay và các nhà chứa UAV. Đây là lần thứ hai trong tuần căn cứ Saky bị nhắm đến và các máy bay tạ đây đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Ukraine tấn công căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea. Ảnh: Yahoonews

Nga chưa bình luận về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng phòng không đã ngăn chặn 155 UAV của Ukraine tại các vùng lãnh thổ, bán đảo Crimea, trên biển Azov và biển Đen vào rạng sáng 3-7.

Một cơ sở công nghiệp tại tỉnh Smolensk bị cháy do UAV oanh tạc. Tại thành phố Belgorod gần biên giới, một phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị thương trong đợt tấn công.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022, một cuộc tấn công bằng UAV vào khu chợ thuộc thành phố Tokmak làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Đại diện Nga gặp Tổng thống Iran bên lề lễ tang cố Lãnh tụ Ali Khamenei

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 3-7 đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Pezeshkian bên lề lễ viếng cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran.

Ông Medvedev tới tham dự lễ tang với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, phái đoàn của Nga còn bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilev, Thứ trưởng Ngoại giao Georgy Borisenko và một số quan chức cấp cao khác.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS

Trong cuộc gặp, Tổng thống Pezeshkian đã cảm ơn ông Medvedev và phái đoàn Nga, đồng thời thể hiện sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Moscow dành cho Tehran trong suốt thời gian qua.

"Iran và Nga còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và vận tải. Tuy vậy, những cơ hội này cần được hiện thực hóa bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn", ông Pezeshkian cho biết.

Trong thời gian ở Tehran, ông Medvedev dự kiến ​​sẽ gặp gỡ Lãnh tụ tối cao Iran đương nhiệm Mojtaba Khamenei và các quan chức an ninh chủ chốt thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela tăng lên 2.645

Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela ngày 3-7 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại miền Bắc nước này đã tăng lên 2.645. Theo cơ quan này, đến nay có 12.666 người bị thương và khoảng 15.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa sau thảm họa.

Nhiều tòa nhà cao tầng bị hư hại và trở thành đống đổ nát sau trận động đất kép xảy ra ngày 24-6 tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6.462 người và hỗ trợ 86.117 gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất.

Giới chức Venezuela cũng cho biết hơn 3.300 nhân viên cứu hộ quốc tế đã được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng, trong khi nước này huy động gần 30.000 nhân sự tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), ngày 24-6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5, xảy ra cách nhau chỉ 39 giây. Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela cho biết đến nay đã ghi nhận 890 dư chấn kể từ sau hai trận động đất.

Bão Maysak đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc) mang theo gió mạnh và mưa lớn

Bão nhiệt đới Maysak đã đổ bộ vào bờ biển Lăng Thủy, Hải Nam (miền Nam Trung Quốc) vào khoảng 18h20 ngày 3-7 (giờ địa phương). Hơn 7.000 người đã phải di dời. Mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều khu vực của Hải Nam, khiến các dịch vụ tàu hỏa phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy.

Quỳnh Hải, Hải Nam trước giờ bão Maysak đổ bộ. Ảnh: Red Star News

Bão Maysak có sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 9 khi đổ bộ vào huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, sau khi đổ bộ, bão Maysak sẽ đi xuyên qua đảo Hải Nam từ phía Tây Bắc, quét qua nhiều huyện thị và dự kiến rời Hải Nam, tiến vào Vịnh Bắc Bộ vào đêm muộn ngày 3-7, sau đó đổ bộ lần hai vào bờ biển giáp Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam vào đêm 4-7.