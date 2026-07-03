Ấn Độ, Nhật Bản mở rộng hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng, tạo dư địa hợp tác với ASEAN và Việt Nam

(GLO)- Việc Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế được đánh giá sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường liên kết với ASEAN và các nền kinh tế trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ASEAN tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chính sách của cả Ấn Độ và Nhật Bản. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, các nước ASEAN không chỉ có nhu cầu mở rộng, đa dạng hóa quan hệ kinh tế mà còn chú trọng nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải. Trên cơ sở đó, đề xuất hình thành cơ chế hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, ASEAN và Ấn Độ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, kết nối số, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp quốc phòng và chuyển đổi xanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: PTI

Đối với Việt Nam, các chuyên gia nhận định nước này có nhiều lợi thế để trở thành một trong những đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên. Trong khi Nhật Bản có ưu thế về nguồn vốn, công nghệ và năng lực quản trị công nghiệp, Ấn Độ sở hữu thị trường quy mô lớn, nguồn nhân lực dồi dào và thế mạnh về công nghệ số thì Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư vào các ngành điện tử, bán dẫn và sản xuất công nghệ cao. Sự bổ trợ giữa ba nền kinh tế được cho là có thể tạo nền tảng thúc đẩy các dự án hợp tác về an ninh kinh tế, phát triển chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và an ninh hàng hải.

Trong quan hệ song phương, Ấn Độ và Nhật Bản tiếp tục xác định nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng là một trong những ưu tiên hợp tác. Hai bên cho rằng những biến động của môi trường kinh tế quốc tế cùng các thách thức đối với hoạt động cung ứng hàng hóa chiến lược đã đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu rủi ro.

Theo đó, hai nước đã thống nhất năm lĩnh vực ưu tiên để triển khai các dự án tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Hợp tác trên biển cũng tiếp tục được coi là một trong những trụ cột của quan hệ song phương thông qua việc thúc đẩy kết nối giữa tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở với sáng kiến MAHASAGAR của Ấn Độ. Hai bên đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác theo hướng đa tầng nấc, tăng cường sự tham gia của giới nghiên cứu và học thuật bên cạnh các kênh hợp tác giữa các cơ quan nhà nước.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh thường niên lần thứ 16, lãnh đạo hai nước đã công bố lộ trình mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu và đặc biệt. Trong một năm qua, khoảng 120 thỏa thuận hợp tác kinh doanh đã được ký kết, dự kiến đưa hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư mới của Nhật Bản vào Ấn Độ. Hai bên cũng tái khẳng định mục tiêu thu hút 10.000 tỷ yen vốn đầu tư của Nhật Bản trong 10 năm tới, đồng thời tăng gấp đôi số doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại thị trường Ấn Độ.

Bên cạnh đó, hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, sản xuất tiên tiến, an ninh năng lượng, phương tiện giao thông thế hệ mới và tài chính. Hai bên cũng tăng cường phối hợp trong phát triển khoáng sản quan trọng, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và triển khai sáng kiến phát triển khí sinh học với mục tiêu xây dựng 1.000 nhà máy khí sinh học và phân bón hữu cơ trên khắp Ấn Độ. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước đạt thỏa thuận đồng phát triển đầu tiên liên quan đến hệ thống ăng-ten vô tuyến dành cho hải quân.

Giới phân tích nhận định các thỏa thuận mới phản ánh xu hướng đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Nhật Bản trong bối cảnh các nền kinh tế và doanh nghiệp ngày càng chú trọng giảm rủi ro phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất. Những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và sự cạnh tranh trong các ngành công nghệ then chốt đã thúc đẩy quá trình điều chỉnh này.

Trong xu hướng đó, Ấn Độ ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quy mô thị trường lớn, lực lượng lao động trẻ và định hướng phát triển mạnh lĩnh vực sản xuất. Hai nước cũng chia sẻ lợi ích trong việc nâng cao an ninh kinh tế, phát triển các công nghệ tin cậy và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định đối với những ngành có ý nghĩa chiến lược.

Các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn, xe điện, dược phẩm, năng lượng tái tạo, vật liệu tiên tiến và sản xuất công nghệ cao được đánh giá sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Việc Nhật Bản mở rộng hiện diện đầu tư tại Ấn Độ được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa mạng lưới sản xuất toàn cầu, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro tập trung, thay vì thay thế vai trò của bất kỳ trung tâm sản xuất nào.