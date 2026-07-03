Tin thế giới tối 3-7: Nga tuyên bố sắp hoàn tất chiến dịch ở Konstantinovka

(GLO)- Nga tuyên bố sắp hoàn tất chiến dịch ở Konstantinovka; 40 người thiệt mạng khi xe buýt lao xuống vực sâu ở Pakistan; Pháp: Gần 9.000 người chết trong đợt nóng đỉnh điểm cuối tháng 6... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-7.

Nga tuyên bố sắp hoàn tất chiến dịch ở Konstantinovka

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tại Konstantinovka và sắp hoàn tất việc đánh bật các đơn vị Ukraine còn lại ở thành phố chiến lược này.

Hố bom gần một tòa nhà bị phá hủy ở khu vực Druzhkivka, tỉnh Donetsk, Ukraine. Ảnh: The Kyiv Independent

Ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị của nước này sắp hoàn tất việc “quét sạch những nhóm rải rác của Lực lượng Vũ trang Ukraine” trong thành phố. Một số báo cáo truyền thông gần đây cho rằng bộ chỉ huy Ukraine trên thực tế đã không còn coi các binh sĩ còn lại tại đây là lực lượng có thể giữ được vị trí, đồng thời ngừng nỗ lực đưa quân tiếp viện nhưng vẫn bác bỏ các đề nghị rút lui của đơn vị đồn trú.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 80 quân nhân tại Konstantinovka, cùng hơn 20 xe cơ giới và xe bọc thép, 3 khẩu pháo và 25 phương tiện mặt đất không người lái. Nga cũng tuyên bố phá hủy khoảng 27 điểm chỉ huy và điều khiển UAV của Ukraine.

Iran huy động 265.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang Đại giáo chủ

Ngày 3-7, Cảnh sát quốc gia Iran thông báo sẽ triển khai 265.000 nhân viên an ninh bảo vệ lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - chuỗi sự kiện kéo dài trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm và có sự tham dự của hàng triệu tín đồ Hồi giáo.

Một sĩ quan cảnh sát Iran đứng gác tại lối vào Đại điện Imam Khomeini, nơi diễn ra lễ tang Cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei ngày 3-7. Ảnh: Reuters

Cảnh sát quốc gia Iran cho biết các lực lượng an ninh sẽ được triển khai để duy trì trật tự, bảo vệ các khu vực trọng yếu và điều phối những dòng người đông đúc tham gia các nghi thức trong tang lễ.

Dự kiến, sẽ có hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia các nghi thức và hoạt động liên quan được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran, từ nay đến hết ngày 9-7. Tuy nhiên, các phương án bảo vệ an ninh chi tiết không được tiết lộ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua thông báo hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ và quan chức cấp cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng đại diện cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, được cho là chắc chắn tham gia.

40 người thiệt mạng khi xe buýt lao xuống vực sâu ở Pakistan

Ngày 3-7, ít nhất 40 người thiệt mạng, 11 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu tại khu vực miền núi Dana Sar, thuộc huyện Zhob, tỉnh Balochistan, miền Tây Pakistan.

Chiếc xe buýt mất kiểm soát và rơi xuống vực sâu ở Dana Sar. Ảnh: NDTV

Theo các quan chức, vụ việc này đánh dấu một trong những tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc nhất ở Pakistan.

Theo trung tâm ứng phó khẩn cấp địa phương, xe buýt chở khách trên gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 21-24m.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra sau khi tài xế mất lái tại một khúc cua trên đoạn đường đồi núi.

Pháp: Gần 9.000 người chết trong đợt đỉnh điểm nắng nóng cuối tháng 6

Theo số liệu sơ bộ của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp được đài BFMTV xem xét và công bố hôm 3-7, Pháp đã ghi nhận thêm 2025 ca tử vong trong đợt nắng nóng khắc nghiệt xảy ra vào cuối tháng 6.

Tính chung, trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 28-6, Pháp có gần 9.000 ca tử vong được chứng nhận điện tử trên toàn quốc.

Mức gia tăng này trùng với giai đoạn đỉnh điểm của một đợt nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến phần lớn lãnh thổ nước Pháp.

Người dân giải nhiệt tại khu vực tháp Eiffel. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 3-7, Bộ trưởng Y tế Pháp, Stéphanie Rist, cho biết các số liệu này vẫn chỉ mang tính sơ bộ do hệ thống chứng nhận tử vong điện tử chưa bao phủ toàn bộ các trường hợp tử vong được ghi nhận trên phạm vi cả nước.

Pháp đã trải qua nhiều ngày có nền nhiệt ở mức đặc biệt cao, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt quá 35°C.