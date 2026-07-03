Tin thế giới sáng 3-7: Ukraine tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga

(GLO)- Ukraine tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga; Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela; Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-7.

Ukraine tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) phối hợp với các lực lượng khác thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm bơm dầu Starolikeyevo tại thành phố Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod của Liên bang Nga.

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã công bố thông tin về chiến dịch này trên trang web chính thức của mình. SSU cho biết họ thực hiện các nhiệm vụ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề ra trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga.

SSU cho biết thêm rằng mục tiêu nằm cách vị trí xuất phát khoảng 850 km và trong khu vực này, hệ thống phòng không của Liên bang Nga đã hoạt động mạnh suốt đêm.

Sau đó, hàng loạt tiếng nổ đã được ghi nhận gần Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm bơm dầu Starolikeyevo. Ít nhất hai đám cháy đã bùng phát trong khu công nghiệp của các cơ sở bị tấn công.

Chiến dịch giải cứu kỳ diệu người đàn ông mắc kẹt 8 ngày sau động đất ở Venezuela

Lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng tại Venezuela trong một chiến dịch được mô tả là “kỳ diệu”, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này.

Ông Hernán Gil được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Ông Hernán Alberto Gil Flores bị chôn vùi dưới khoảng 9 mét đống đổ nát từ bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại bị sập ở thành phố La Guaira, đã được giải cứu vào ngày 2-7 sau nhiều nỗ lực của các đội cứu hộ trong nước và quốc tế.

Theo lực lượng cứu hỏa Chile, ông Gil, ngoài 40 tuổi và làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại, hiện trong “tình trạng tốt” sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của công trình bị sập, 8 ngày sau hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela. Lực lượng cứu hỏa cho biết chiến dịch giải cứu kéo dài 70 giờ và ông đã được chuyển đến một cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Lực lượng cứu hỏa Chile mô tả chiến dịch giải cứu là “vô cùng phức tạp” do tòa nhà vẫn trong tình trạng mất ổn định và các đội cứu hộ phải đối mặt với nguy cơ các mảnh vỡ tiếp tục rơi xuống.

Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh

Khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía Đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.

Chính phủ liên bang đang chuẩn bị đối phó với áp lực lên hệ thống điện. Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành các lệnh khẩn cấp nhằm giảm nguy cơ mất điện bằng cách tăng sản lượng phát điện trong hệ thống lưới điện PJM Interconnection, mạng lưới cung cấp điện cho phần lớn khu vực Trung Đại Tây Dương. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong tuần này cũng đã chỉ đạo các đơn vị vận hành lưới điện yêu cầu các trung tâm dữ liệu sử dụng hệ thống điện dự phòng khi cần giảm tải cho lưới điện.

Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo, hàng chục kỷ lục nhiệt độ tồn tại nhiều năm có thể sẽ bị xô đổ trong 2 ngày 3-4/7 tại nhiều địa phương như thành phố New York, Washington D.C, Philadelphia, Boston. Đến ngày Quốc khánh Mỹ 4-7, nắng nóng tại khu vực Đông Bắc sẽ dịu bớt nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn ở mức trên 38 độ C, với chỉ số nhiệt dự kiến đạt 39 độ C tại New York và 42 độ C tại Washington D.C.

WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2-7 đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch vốn làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ sơ tán bệnh nhân từ tàu du lịch MV Hondius tại một cảng ở Praia, Cape Verde, hôm 6-5. Ảnh: AP

Phát biểu họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết người mắc bệnh cuối cùng đã rời khỏi khu cách ly. Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm làm rõ bản chất của đợt bùng phát cũng như đặc điểm của virus Hanta. Hiện cơ quan y tế của Liên hợp quốc đang phối hợp với các đối tác thu thập mẫu môi trường trên tàu MV Hondius, đồng thời điều phối nghiên cứu đối với những người từng phơi nhiễm virus Hanta nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế tiến triển của bệnh.

Đợt bùng phát dịch xuất phát từ tàu MV Hondius treo cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia (Argentina) ngày 1-4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng lại tại nhiều đảo xa trong hành trình. Con tàu đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi có 3 hành khách tử vong do virus Hanta - một loại virus hiếm gặp hiện chưa có vaccine cũng như phương pháp điều trị đặc hiệu.