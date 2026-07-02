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Thế giới

Nga lần đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ để giảm thiếu hụt nhiên liệu trong nước

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NHÃ UYÊN (theo Báo Thanh Hóa, PetroTimes)

(GLO)- Theo Reuters, lô hàng đầu tiên gồm ít nhất 60.000 tấn xăng (tương đương khoảng 510.000 thùng) đã được vận chuyển từ Ấn Độ trên 2 tàu chở dầu, hướng tới các cảng của Nga.

Việc Nga nhập khẩu nhiên liệu tinh chế từ Ấn Độ bằng đường biển nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong nước do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) kéo dài của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

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Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ để ứng phó tình trạng thiếu nhiên liệu. Ảnh: Reuters/baothanhhoa.vn

Theo đó, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến khoảng 30% công suất lọc dầu của Nga phải ngừng hoạt động, kéo sản lượng chế biến dầu trong nước xuống mức thấp nhất trong 21 năm, đúng vào thời điểm nhu cầu nhiên liệu mùa hè tăng cao.

Với mức tiêu thụ xăng lên tới 110.000 tấn/ngày trong mùa cao điểm, Moscow đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 25.000 tấn/ngày (tương đương 212.500 thùng/ngày).

Trước đó, Quốc hội Nga đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật Thuế nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu, trong đó có cơ chế trợ cấp đối với xăng nhập khẩu.

Các khoản trợ cấp này được tính toán dựa trên chi phí vận chuyển từ Ấn Độ và giá tại các cảng, nhằm bảo đảm việc nhập khẩu bằng đường biển có hiệu quả về mặt kinh tế. Nga dự kiến nhập khẩu khoảng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ Ấn Độ và một số quốc gia khác.

Reuters nhận định, mối quan hệ năng lượng giữa 2 nước đang diễn ra theo hướng bổ trợ lẫn nhau. Theo đó, Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu thô giá ưu đãi từ Nga để bảo đảm nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu, trong khi Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ nhằm bù đắp lượng nhiên liệu thiếu hụt trong nước.

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