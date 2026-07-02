Tin thế giới tối 2-7: Nga tuyên bố tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Flamingo tại Kiev

(GLO)- Nga tuyên bố tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Flamingo tại Kiev; Ấn Độ, Nhật Bản ký nhiều thỏa thuận hợp tác; Lén lấy xe bán tải lái ra đường, bé trai lao xe vào đoàn hành hương khiến 8 nhà sư thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-7.

Nga tuyên bố tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Flamingo tại Kiev

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-7 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng tại Kiev cùng khu vực lân cận, trong đó có nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển cho các loại tên lửa Flamingo và Fire Point.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga

Đài Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, một trong những mục tiêu bị tập kích là doanh nghiệp Radionix - đơn vị chuyên sản xuất linh kiện và tổ hợp thuộc lĩnh vực điện tử vô tuyến, đồng thời được mô tả là cơ sở nghiên cứu và sản xuất chủ chốt chế tạo hệ thống điều khiển cho tên lửa hành trình tầm xa phóng từ mặt đất Flamingo, cũng như các tên lửa chiến thuật Fire Point-7 và Fire Point-9.

Các đám cháy xảy ra sau loạt vụ tấn công của Nga nhằm vào Kiev. Ảnh: The Kyiv Post

Ngoài ra, Nga cho biết các cuộc không kích còn phá hủy một kho nhiên liệu và chất bôi trơn được sử dụng để cung cấp dầu diesel cho lực lượng đồn trú của Ukraine tại Kiev và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này.

UAV mang thuốc nổ nghi của Ukraine rơi và phát nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một thiết bị bay không người lái (UAV) mang theo thuốc nổ, được cho là có nguồn gốc từ Ukraine, đã rơi và phát nổ tại một vùng nông thôn ven Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV được cho là thuộc về Ukraine bị rơi và phát nổ ở Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: The Haberler

Hãng thông tấn IHA của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn kết quả kiểm tra kỹ thuật ban đầu cho biết chiếc UAV mang khoảng 5 kg thuốc nổ đã rơi ngày 2-7 tại tỉnh Trabzon, miền Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Gruzia khoảng 100 km.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng, chiếc UAV có nguồn gốc từ Ukraine. Vụ việc khiến người dân địa phương hoảng hốt trong thời gian ngắn trước khi hiện trường được phong tỏa và bảo đảm an toàn.

Ấn Độ, Nhật Bản ký nhiều thỏa thuận hợp tác công nghệ, quốc phòng và an ninh năng lượng

Sáng 2-7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và chuyển đổi năng lượng tại Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 ở thủ đô New Delhi.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Firstpost

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh hợp tác công nghệ sẽ trở thành "trụ cột mạnh mẽ nhất" trong quan hệ song phương. Hai bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhiều tổ chức trong hệ sinh thái AI của Ấn Độ và Nhật Bản đã ký các thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp thế mạnh về công nghệ chính xác của Nhật Bản với năng lực phần mềm của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy phát triển AI toàn cầu.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước công bố dự án đồng phát triển đầu tiên về công nghệ quốc phòng, tập trung vào hệ thống ăng-ten vô tuyến hải quân Unicorn, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời góp phần tăng cường an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các cuộc tập trận chung và tiếp tục cơ chế đối thoại "2+2" giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng trước cuối năm nay.

Ấn Độ và Nhật Bản cũng ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sinh học, pin, khoáng sản, y tế...

Lén lấy xe bán tải lái ra đường, bé trai lao xe vào đoàn hành hương khiến 8 nhà sư thiệt mạng

Nhóm 35 nhà sư và 5 cư sĩ ngày 2-7 đang đi hành hương dọc vệ đường ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan thì một chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ cao.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The Nation

Nhân chứng tại hiện trường cho biết 9 người đi đầu tiên trong hàng không bị ảnh hưởng, nhưng những người còn lại phía sau bị chiếc xe đâm trúng, hất văng lên không trung. Cảnh sát cho biết 8 nhà sư thiệt mạng trong tai nạn.

Cơ quan y tế địa phương nói rằng 4 nhà sư khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Mukdahan và 10 người bị thương nặng.

Cảnh sát cho hay bé trai 11 tuổi đã lấy trộm xe bán tải của bố mẹ chạy ra đường và gây tai nạn.

Tỉnh trưởng Mukdahan, ông Worayan Bunnarat, cho biết sự việc này là hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường bộ.