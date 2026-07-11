Cháy rừng lan rất nhanh ở Tây Ban Nha, 11 người thiệt mạng

Giới chức ngày 10.7 thông báo 11 người thiệt mạng và 19 người mất tích sau khi một vụ cháy rừng tàn phá một ngôi làng ở Tây Ban Nha, theo AFP.

"Hiện tại, chúng tôi đã xác nhận 11 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng Los Gallardos, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau buồn này", ông Antonio Sanz, quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp của vùng Andalusia, thông báo trong một video được đăng tải trên mạng xã hội X, theo AFP.

Khói lửa bốc lên trong một vụ cháy rừng ở khu đô thị Los Gallardos thuộc tỉnh Almeria của Tây Ban Nha vào ngày 9.7. Ảnh: Reuters

"Mọi dấu hiệu cho thấy hầu hết hoặc toàn bộ những người thiệt mạng đều là người nước ngoài", ông Sanz nói thêm, trong khi giới chức vẫn đang xác nhận danh tính của họ.

Ông còn nói rằng 4 người thiệt mạng trong một chiếc xe có vô lăng bên phải, cho thấy họ dường như là người Anh, nhưng danh tính của họ vẫn đang được xác nhận.

Ông Sanz mô tả đám cháy "rất phức tạp, lan rất nhanh" trong một khu vực có nhiều khe núi và nhà cửa nằm trong khu vực rừng rậm.

Cũng theo ông, 8 người bị thương và khoảng 3.150 ha rừng cùng đất nông nghiệp đã bị thiêu rụi. Ngoài ra còn có 19 người mất tích, theo người đứng đầu chính quyền khu vực Andalusia Juan Manuel Moreno Bonilla.

Hình ảnh từ một video được đăng tải ngày 10.7 cho thấy lực lượng cứu hộ đang làm việc trong một vụ cháy rừng ở tỉnh Almeria của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Khoảng 400 lính cứu hỏa và binh sĩ đã chiến đấu với đám cháy dữ dội ở phía đông bắc của tỉnh Almeria thuộc vùng Andalusia. "Các nhân chứng cho hay một sợi dây cáp bị rơi gây ra đám cháy và ngọn lửa đã lan nhanh đến khu vực rừng gần đường", theo thông tin từ chính quyền địa phương.

Tây Ban Nha đã trải qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và kéo dài trong những năm gần đây, tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng lớn.

Đầu tháng này, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với một vụ cháy rừng dữ dội gần bờ biển Costa Brava, nơi thu hút khách du lịch từ khắp châu Âu, và buộc hàng ngàn người phải ở trong nhà.

Gió mạnh đã thổi bùng ngọn lửa và khiến chính quyền khu vực phải kêu gọi cư dân của 10 đô thị ở yên trong nhà, trong đó có khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng Platja d'Aro.

Vụ cháy rừng mới nhất bùng phát khi nhiệt độ trên khắp Tây Ban Nha và Pháp, hai quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng vừa qua, được dự báo sẽ lên tới 40 độ C vào ngày 10.7.

Pháp cũng đang phải đối phó với các vụ cháy rừng lớn trong những ngày gần đây. Một đám cháy bùng phát ở vùng Drome ở phía đông nam trong 10 ngày đã thiêu rụi 3.700 ha đất, theo AFP.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)