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Thế giới

Hơn 1.300 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

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NHÃ UYÊN (theo TTXVN, TTO)

(GLO)- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số người tử vong ở châu Âu từ ngày 21 đến 28-6 cao hơn bình thường, với trên 1.300 người, có liên quan đến tình trạng nắng nóng kỷ lục mà “lục địa già” đang hứng chịu.

Riêng tại Pháp, cơ quan y tế công cộng nước này ghi nhận trong đợt nắng nóng, số người tử vong cao hơn khoảng 1.000 ca so với mức thường thấy cùng kỳ. Do không có yếu tố đáng chú ý nào khác đang diễn ra, các chuyên gia phỏng đoán sự tăng số liệu này là do nắng nóng.

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Du khách ở Paris (Pháp) "giải nhiệt" bằng cách tắm mình dưới vòi phun nước công cộng. Ảnh: AP/TTO

Phần lớn các ca này là người cao tuổi và giới chức cảnh báo con số sẽ còn tăng khi có thêm dữ liệu về các trường hợp tử vong tại cơ sở chăm sóc và tại nhà riêng. Bên cạnh đó, nhiều người tìm cách giải nhiệt cũng đã thiệt mạng do đuối nước.

Trong một bài đăng trên X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết, châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên Trái Đất, với tốc độ nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh: 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người tử vong, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải; đồng thời, khuyến nghị các quốc gia châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan đến nắng nóng.

Còn theo giới khoa học, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20-6 và là đợt nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn hoạt động phát điện, hư hại hạ tầng và khiến hệ thống y tế quá tải.

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