Tin thế giới tối 19-8: Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ Mỹ

(GLO)- Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ Mỹ; Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran; Hàn Quốc, Mỹ rút ngắn cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi; Tổng thống Trump tạm hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ Mỹ

Iran đề nghị các quốc gia vùng Vịnh không hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho quân đội Mỹ, cảnh báo những hành động này đồng nghĩa với tham gia chiến dịch quân sự chống Tehran.

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia vùng Vịnh. Đồ họa: Guardian

Tướng Ali Abdollahi - Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran cho rằng các nước vùng Vịnh từng tuyên bố không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để chống Iran và nhấn mạnh Tehran “hoàn toàn nắm rõ tình hình”.

Theo ông Abdollahi, khó có khả năng một lượng lớn máy bay quân sự Mỹ, đặc biệt là máy bay tiếp dầu, hiện diện tại các căn cứ trong khu vực mà nước sở tại không biết.

Giới chức các nước vùng Vịnh chưa lên tiếng về cảnh báo này. Trong khi đó, theo Washington Post, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait và Bahrain ngày càng bất bình với Mỹ; một số nước đang xem xét việc tiếp tục cho Washington duy trì các căn cứ lớn trên lãnh thổ.

Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-8 cho biết Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn “mở cửa và hoạt động bình thường”, dù lưu lượng tàu bè hạn chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tehran cho rằng eo biển chưa thể được mở lại hoàn toàn nếu Washington chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf nêu các điều kiện gồm dỡ bỏ phong tỏa các cảng, chấm dứt trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran.

Cũng trong ngày 18-8, UAE cáo buộc Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào hoạt động hàng hải ở Vùng Vịnh. UAE cho biết cả hai tên lửa đều rơi xuống biển, chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei kiên quyết bác bỏ cáo buộc của UAE.

Hàn Quốc, Mỹ rút ngắn cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi

Hàn Quốc và Mỹ quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) 2026 vào ngày 21-8, thay vì ngày 27-8 như kế hoạch ban đầu. Một số hoạt động huấn luyện thực địa cũng được cắt giảm.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young phát biểu với báo giới. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), quyết định được đưa ra theo đề xuất của phía Mỹ. Cuộc tập trận năm nay dự kiến có khoảng 18.000 quân Hàn Quốc tham gia cùng lực lượng Mỹ và một số nước thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.

Trước ngày khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, cho rằng hoạt động này tốn kém và gửi “tín hiệu thù địch” gây căng thẳng với Triều Tiên.

Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục phản đối UFS. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19-8 gọi cuộc tập trận là “mối đe dọa trực tiếp và công khai nhất” đối với Bình Nhưỡng và an ninh khu vực.

Tổng thống Trump tạm hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-8 thông báo tạm hoãn trong 3 ngày việc áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada, vốn dự kiến có hiệu lực ngày 19-8.

Cầu Blue Water ở biên giới Mỹ - Canada. Ảnh: AFP

Ông Trump cho biết Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận và đang chờ hoàn tất các văn kiện. Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng hai nước tái khởi động dự án đường ống năng lượng Keystone XL, nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney trong chiều 18-8. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng một tuần.

Chính phủ Canada chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo của Tổng thống Mỹ.