20% người dùng Internet Việt Nam đối mặt với sự cố an ninh mạng

Theo dữ liệu mới từ Kaspersky Security Network (KSN), từ tháng 4 đến tháng 6/2024, Kaspersky đã ngăn chặn thành công 4.830.621 mối đe dọa thông qua các trang web trên máy tính thuộc mạng lưới bảo mật KSN.

Số lượng mối đe dọa web đã giảm đáng kể so với con số 7.713.485 cùng kỳ năm 2023, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu. Tuy vậy, theo thống kê, cứ 5 người Việt Nam thì có 1 người (20%) từng đối diện với sự cố an ninh mạng trên các trang web.

Hai phương thức chính để lan truyền phần mềm độc hại từ trình duyệt web là khai thác các lỗ hổng trong trình duyệt hoặc plugin (tấn công drive-by download) và tấn công phi kỹ thuật (social engineering).

Tấn công Drive-by download xảy ra khi người dùng vô tình truy cập vào một trang web bị nhiễm mã độc, khiến mã độc được tải về và cài đặt trên máy tính mà người dùng không hề hay biết. Với phương thức social engineering, kẻ xấu dụ dỗ người dùng tải về các tệp độc hại được ngụy trang dưới vỏ bọc phần mềm hợp pháp. Kịch bản tấn công ngày càng tinh vi hơn, mã độc được ngụy trang để qua mặt các công cụ phân tích tĩnh lẫn mô phỏng.

Mặc dù các mối đe dọa web đã giảm, nhưng số lượng người dùng bị tấn công bởi phần mềm độc hại, lây lan qua thiết bị lưu trữ di động như USB, đĩa CD và DVD vẫn đáng lo ngại. Kaspersky đã phát hiện gần 21,9 triệu vụ tấn công địa phương tại Việt Nam trong quý II/2024.

Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp bảo mật toàn diện, vượt xa phạm vi của phần mềm diệt virus truyền thống như trước đây. Tường lửa, công cụ chống rootkit và khả năng kiểm soát thiết bị lưu trữ di động là những lớp bảo vệ không thể thiếu để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm qua các thiết bị ngoại tuyến.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á nhận định tốc độ chuyển đổi kinh tế số hóa của Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong lĩnh vực Cloud computing (Điện toán đám mây), IoT (Internet vạn vật), AI (Trí tuệ nhân tạo), Blockchain (Chuỗi khối), Big Data (Dữ liệu lớn), Data Analytics (Phân tích dữ liệu) và Metaverse (Vũ trụ ảo).

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cho rằng những cơ hội phát triển đầy hứa hẹn này đi kèm với thách thức an ninh mạng không ngừng gia tăng. "Để đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của tương lai nền kinh tế số của Việt Nam, chúng ta cần hiểu rõ về các mối đe dọa an ninh mạng, cũng như triển khai các giải pháp bảo mật toàn diện", ông nói.

Thời gian qua, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp cùng Kaspersky để triển khai các chương trình thường niên nhằm tập huấn, đào tạo kỹ năng phòng thủ tấn công mạng được đánh giá có đóng góp quan trọng trong việc thử thách khả năng ứng phó của các chuyên gia an ninh mạng, cũng như thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp.

Theo Khánh Linh (VTCNews)