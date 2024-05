Disney lên kế hoạch cắt giảm nhiều phim siêu anh hùng

Tin liên quan Dự án phim ngắn CJ trở lại, mang đến cơ hội vàng cho nhà làm phim Việt

Theo thông cáo mới nhất, hãng Disney cho biết sẽ "tập trung nhiều hơn vào chất lượng", do đó đã có kế hoạch cắt giảm loạt phim siêu anh hùng trong bối cảnh liên tục thất bại về doanh thu phòng vé từ năm 2023. Giám đốc điều hành của Disney chia sẻ: "Tôi đã làm việc chăm chỉ với hãng phim để giảm sản lượng và tập trung nhiều hơn vào chất lượng. Đây chính là điều cần thiết cho Marvel với tình hình hiện nay".

Vừa qua, các dịch vụ phát trực tuyến giải trí của Disney là Disney+ và Hulu bất ngờ tạo ra lợi nhuận trong quý gần nhất. Đây là lần đầu tiên công ty kiếm được tiền từ việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ phát trực tuyến tốn kém. Tuy nhiên, cổ phiếu của Disney đã giảm mạnh trong tuần này, sau khi nền tảng Disney+ không thu hút được nhiều người đăng ký như các nhà phân tích mong đợi và dự báo lợi nhuận của công ty cũng không như kỳ vọng.

Một loạt phim kinh phí lớn gần đây của Disney gồm:The Marvels (Biệt đội Marvel), Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones và vòng quay định mệnh), Wish (Điều ước) và Haunted Mansion (Dinh thự ma ám) đã gặp khó khăn trong năm ngoái, làm "sứt mẻ" kỷ lục xuất sắc của "nhà chuột" trong mảng doanh thu phòng vé. Nhưng Iger, trong một cuộc phỏng vấn, khẳng định rằng ông cảm thấy "tuyệt vời" về danh sách các phim phát hành sắp tới của hãng.

Trong những tháng tới, các sản phẩm được kỳ vọng cao gồmInside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2) của Pixar, Moana 2 và Deadpool & Wolverine của Marvel sẽ ra rạp. Trong khi đó, một phần tiếp theo khác là Kingdom of the Planet of the Apes (Hành tinh khỉ: Vương quốc mới) cũng sẽ "tháo xích" vào cuối tuần này.

Iger cho biết sức sáng tạo của Disney là "không ai sánh kịp", đồng thời cho biết ông khá hài lòng với sự cân bằng giữa các bộ phim mới và những phần tiếp theo của các series phim đã có thương hiệu. Theo ông, "làm phim theo kiểu series tương đối an tâm, vì chúng có được danh tiếng từ các phần trước dẫn đến chi phí tiếp thị cũng sẽ thấp hơn".

Được biết, tổng doanh thu của Disney đã tăng 1% lên 22,1 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm 2024 nhờ hoạt động mạnh mẽ của các công viên giải trí và khu nghỉ dưỡng. Mặc dù dịch vụ phát trực tuyến giải trí của Disney lần đầu tạo ra lợi nhuận 47 triệu USD từ mức lỗ 587 triệu USD vào năm trước, nhưng hãng đã chuẩn bị tinh thần cho các nhà đầu tư về kết quả hoạt động không mấy "dễ chịu" trong quý hiện tại.

Iger cho biết: "Chúng tôi đã dự đoán trước rằng con đường đạt được lợi nhuận đối với lĩnh vực phát trực tuyến sẽ không dễ dàng, dù đây là một trong những động lực tăng trưởng sẽ được Disney quan tâm nhiều hơn trong những năm tới".

Disney+ đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch lọc người dùng để tránh việc chia sẻ mật khẩu. Nền tảng cũng sẽ bắt đầu chiếu một số môn thể thao trực tiếp thông qua quan hệ đối tác với ESPN vào cuối năm nay.

Iger cho biết công ty đã "được khích lệ" bởi hiệu quả hoạt động gần đây của Netflix, vốn đã vực dậy sự tăng trưởng một phần bằng cách hạn chế những người dùng chia sẻ tài khoản và thuyết phục họ trả tiền đăng ký. Iger nhìn nhận: "Netflix, ở nhiều khía cạnh, là tiêu chuẩn vàng khi nói đến phát trực tuyến".