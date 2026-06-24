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Thời sự

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

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NGỌC HẰNG
TUYẾT MAI
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(GLO)- Sáng 24-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ (Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ) và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2026).

Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân xã Đak Pơ đã cùng ôn lại những chiến công hiển hách của trận đánh Đak Pơ.

Theo đó, cách đây 72 năm, vào ngày 24-6-1954, Trung đoàn 96 thuộc Liên khu V đã phối hợp với Đại đội 78 của Trung đoàn 120 và lực lượng du kích địa phương tổ chức trận phục kích trên đường 19, đánh tan Binh đoàn cơ động 100 của thực dân Pháp đang trên đường rút lui từ An Khê về Pleiku.

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Các đại biểu dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ (Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ). Ảnh: Tuyết Mai

Chiến thắng Đak Pơ đã tạo nên bước ngoặc đột biến, trực tiếp làm cho quân địch ở Tây Nguyên bị vỡ trận, bồi thêm cho quân Pháp 1 đòn thất bại nặng nề; góp phần quan trọng cùng với Điện Biên Phủ, với cả nước đánh gục hoàn toàn ý chí xâm lược của địch, buộc chúng phải nhanh chóng ký hiệp định đình chiến, sớm lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

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Quang cảnh buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Tuyết Mai

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đak Pơ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

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