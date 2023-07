Cần nhân rộng mô hình hay về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 26-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tham dự ngày hội về phía tỉnh có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có các đồng chí: Trần Thanh Phụng-Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam; Bùi Ngọc Tiến-Phó trưởng ban Pháp chế-Thanh tra (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

Công ty hiện có 110 bảo vệ và 160 chiến sỹ tự vệ. Trong những năm qua, lực lượng tự vệ, bảo vệ của Công ty đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình về an ninh, trật tự an toàn xã hội để báo cáo Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty kịp thời giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng phức tạp...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong mỗi giai đoạn, âm mưu thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch luôn đặt ra cho đất nước ta những vấn đề cần thiết phải có các chủ trương chính sách để đối phó nhằm giữ vững an ninh chính trị góp phần vào sự phát triển kinh tế. Do đó, mỗi chúng ta cần phải nhận thức được Ngày hội "Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc" là dịp để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm hay. Đồng thời, các cơ quan liên quan, đặc biệt là lực lượng Công an phải hướng dẫn, huấn luyện và tạo ra môi trường tốt nhất cũng như trang bị cho người dân các kiến thức cơ bản về tình hình âm mưu phương thức, thủ đoạn của địch và có cách thức để tạo ra sự đoàn kết tạo sức mạnh cho phong trào nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề xảy ra ở cơ sở. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần phát huy, nhân rộng các mô hình hay về phong trào. Riêng đối với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc trong chỉ đạo cán bộ, nhân viên tham gia thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng phần quà và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tặng 10 phần quà cho các cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Tổng Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân cùng 15 phần quà cho 15 tập thể Công an xã vì đã có nhiều đóng góp cho phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Kết thúc buổi lễ, Đội sản xuất số 1 (Nông trường Đoàn kết) và Đội sản xuất số 14 (Nông trường Thanh Bình) đã ký kết giao ước thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với làng Jắt (xã ia Boòng) và làng Kành (xã Bình Giáo) nơi đơn vị đứng chân.