Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Kông Yang

(GLO)- Sáng 20-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Kông Yang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là địa phương được UBND huyện chọn tổ chức điểm ngày hội trên địa bàn.

Trong thời gian qua, xã Kông Yang đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); luôn đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức phòng-chống tội phạm trong Nhân dân. Tổ chức tuyên truyền phát động bằng nhiều hình thức, tham gia họp tại các thôn làng với nội dung “không giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau và phạt vạ đông người; tuyên truyền pháp luật giao thông, thu hồi vụ khí vật liệu nổ, phòng-chống tín dụng đen”...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng của xã đã tuần tra kiểm soát trật tự ATGT được 115 buổi tại tuyến tỉnh lộ 667, các đường liên thôn; qua đó, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số hơn 15 triệu đồng; gọi, hỏi ký cam kết giáo dục 10 thanh-thiếu niên có biểu hiện uống rượu bia tụ tập gây rối. Duy trì phát thanh tuyên truyền phòng chống tội phạm trên hệ thống truyền thanh; đăng trên cổng thông tin của UBND xã; trên Facebook. Tiếp tục củng cố duy trì mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”... Qua đó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò tham mưu, nòng cốt của các cấp, hội đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đã tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Kông Yang tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Cũng trong chương trình, đại diện các thôn, làng, khu dân cư đã ký cam kết giao ước thi đua về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.