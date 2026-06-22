Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách với tổng vốn dự kiến 810 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 7950/UBND-NNMT về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách năm 2026 thuộc Kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn, nhằm tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại khu vực phía Tây của tỉnh.

gia-lai-trien-khai-3-du-an-thuy-loi-cap-bach-voi-tong-von-du-kien-810-ty-dong-anh-minh-trung.jpg
Hiện trạng hồ chứa nước Ka Tung (xã Tơ Tung). Ảnh: Minh Trung

Theo đó, tỉnh dự kiến đầu tư 3 công trình thủy lợi nhằm tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại khu vực phía Tây của tỉnh, gồm: Thủy lợi Djang (xã Kbang) quy mô dung tích khoảng 4,3 triệu m³, bảo đảm nước tưới cho 800 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho khoảng 3.500 nhân khẩu, với tổng mức đầu tư dự kiến 230 tỷ đồng; Hồ chứa nước Ka Tung (xã Tơ Tung) quy mô dung tích khoảng 2 triệu m³, cung cấp nước tưới cho 1.000 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho 2.629 hộ dân, tổng vốn đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng; Hồ chứa nước Đăk Trau Dle (xã Kon Chiêng), quy mô dung tích khoảng 3,8 triệu m³, phục vụ tưới cho 600 ha đất nông nghiệp, góp phần điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái và giảm khai thác nước ngầm, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thực hiện 3 dự án khoảng 810 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến 2030, bảo đảm thực hiện đúng quy định về đầu tư công, xây dựng, đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, chủ trì triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 3 công trình nêu trên.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan phối hợp rà soát hiện trạng đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Nông nghiệp

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

Nông nghiệp

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

Kinh tế

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Nông nghiệp

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Nông nghiệp

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Nông nghiệp

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Nông nghiệp

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Nông nghiệp

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

Nông nghiệp

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null