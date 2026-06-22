Gia Lai triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách với tổng vốn dự kiến 810 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 7950/UBND-NNMT về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách năm 2026 thuộc Kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn, nhằm tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại khu vực phía Tây của tỉnh.

Hiện trạng hồ chứa nước Ka Tung (xã Tơ Tung). Ảnh: Minh Trung

Theo đó, tỉnh dự kiến đầu tư 3 công trình thủy lợi nhằm tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại khu vực phía Tây của tỉnh, gồm: Thủy lợi Djang (xã Kbang) quy mô dung tích khoảng 4,3 triệu m³, bảo đảm nước tưới cho 800 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho khoảng 3.500 nhân khẩu, với tổng mức đầu tư dự kiến 230 tỷ đồng; Hồ chứa nước Ka Tung (xã Tơ Tung) quy mô dung tích khoảng 2 triệu m³, cung cấp nước tưới cho 1.000 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho 2.629 hộ dân, tổng vốn đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng; Hồ chứa nước Đăk Trau Dle (xã Kon Chiêng), quy mô dung tích khoảng 3,8 triệu m³, phục vụ tưới cho 600 ha đất nông nghiệp, góp phần điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái và giảm khai thác nước ngầm, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thực hiện 3 dự án khoảng 810 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến 2030, bảo đảm thực hiện đúng quy định về đầu tư công, xây dựng, đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, chủ trì triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 3 công trình nêu trên.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan phối hợp rà soát hiện trạng đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện dự án.